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''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

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Міністр соціальної політики Самарської області Марина Антимонова стала фігурантом грандіозного скандалу через дивну пораду матерям. Вона порадила жінкам, які переживають, як прогодувати дітей, розводити городи.

Дискусія між чиновником і однією з матерів спалахнула у соціальній мережі Twitter і викликала колосальний ажіотаж у суспільстві.

Все почалося з того, що жінка поскаржилася на низькі дитячі виплати. Вона зазначила, що все, що лишається людям — це не водити дітей до дитячого садка, не купувати їм одяг і годувати дешевою їжею на пальмовій олії.

На цей пост Антимонова відповіла в досить зухвалій манері, давши співрозмовниці цинічну пораду. "Вважаєте, що держава має всіх утримувати? А де батько дитини? Є програми перепідготовки та зайнятості для матусь у декретній тощо. Щоб дітей поганими продуктами не годувати, наше покоління сади і городи розводило. Якщо хочеш дитину, завжди знайдеш рішення!" — зарозуміло написала чиновниця.

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Її слова обурили росіян і стали приводом для масштабних розбірок. Згодом Антимоновій довелося вибачатися і виправдовуватися за сказане. Однак жінка запевнила, що її позицію нібито неправильно витлумачили.

"Під час обговорення заходів підтримки та роз'яснення, що робиться для вирішення проблем, у дискусії я припустилася некоректного висловлювання, яке, на жаль, було вихоплене із загального контексту і розтиражоване. Я приношу вибачення тим, кого ця фраза образила. Пропозиції взяли в роботу", — написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Марина Антимонова

Марина Антимонова

"Волга Ньюс"

Крім того, як повідомляє "Говорит Москва", за Антимонову заступився губернатор Самарської області Дмитро Азаров. Так, скандал, що спалахнув у мережі, він назвав наслідками інформаційного буму, проте пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася.

"Чесно кажучи, ще не дивився ці коментарі. Тут важливо подивитися контекст обговорення, тому що, на жаль, часто буває, що одна фраза виглядає дивно, коли вона звучить сама по собі, а не в процесі якогось обговорення. Я обов'язково приділю цьому увагу, подивлюся цю ситуацію уважніше. Звісно ж, розберуся в ній. Якщо будуть потрібні якісь додаткові заходи, це буде зроблено", — сказав Азаров.

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Він додав, що російські чиновники поки не навчилися відкрито спілкуватися з населенням, і саме тому виникають подібні конфлікти.

"Ми на початку шляху, за великим рахунком, такого відкритого спілкування чиновників і людей. Напевно, цьому заново треба вчитися, зокрема, звісно ж, використовуючи нові сучасні технології", — наголосив губернатор Самарської області.

Однак такі виправдання не задовольнили громадськість, і вона висловила свою думку з приводу інциденту в численних коментарях.

"Що ж вони всі так ненавидять народ? І чому вони там тоді?", "Колись народ їх підійме на вила, а потім вибачиться", "Типовий путінський міністр-людожер", "Щось в усіх чиновників останнім часом фрази "вихоплюють з контексту". Вас треба на макарошки!!!", "У відставку, і на город!", "Сподіваюся, вас звільнять", — обурюються люди.

''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

''Розводьте городи'': в Росії чиновниця дала пораду матерям і втрапила у гучний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • раніше в Росії спалахнув скандал через слова ще однієї одіозної чиновниці — голови департаменту молодіжної політики Свердловської області, олімпійської чемпіонки Ольги Глацьких. Так, коментуючи фінансування дитячих проектів, вона сказала, що російська держава нічого не винна дітям і молоді, оскільки не просила батьків їх народжувати.

  • Пізніше з'ясувалося, що скандальна чиновниця має темні плями у своїй біографії: у неї всього сім класів середньої освіти і вона страждає на запої. Більше того, Глацьких саме перебувала в запої, коли дізналася про своє призначення на посаду держслужбовця.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяСамара
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все правильно она сказала вот у нас в Украине нарожают особенно на западной по пять штук и я должен своими налогами содержать чужих детей?а почему это?у меня есть свои!нужно вообще отменить пособия одиночками полностью нет денег не рожай!!!а то как спать с мужиком она запросто вот и ищи того мужика и пусть алементы платит!!!почему это народные деньги должны илити на дамочек с бешенством матки а не например на на детей инвалидов или сирот?считаю нужно отменить все выплаты одиночками!пусть ищут того с кем выспались и подают на алименты!!!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Стоит какому-то чиновнику обосраться - так сразу кто-то вырвал ее слова из контекста. Что в жопу влезут, что вылезут не испачкавшись
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минин евген
минин евген
бля! кацапьё же не знает что на огородах делать! а бухать им на огородах неудобно.
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