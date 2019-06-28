Розведення сил на Донбасі: Росія висунула Україні ультиматум

Росія закликала Україну і "ЛНР" повністю виконати всі необхідні дії для розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це заявив представник РФ в Тристоронньої контактній групі в Мінську Борис Гризлов, передає ТАСС.

"Російська Федерація закликає Україну і "ЛНР" повністю виконати всі необхідні дії для розведення сил і засобів у Станиці Луганській відповідно до Рамкового рішення", – повідомив він.

Повпред РФ додав, що "Росія надає і надаватиме ОБСЄ сприяння в її посередницьких зусиллях для того, щоб сили конфліктуючих сторін були розведені не тільки в Станиці Луганській, а й в Петровському і в Золотому, і в кінцевому підсумку на всій лінії зіткнення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Станиці Луганській 26 червня відбувся перший етап відведення українських підрозділів. Окупанти повідомили, що нібито також відводять війська т.зв. "ЛНР". За процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

Розведення сил на Донбасі ТСН

Також з'явилися перші подробиці відведення військ на Донбасі.

Нагадаємо, що в Росії звинуватили владу України, що вони нібито не виконала домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після президентських виборів, зірвавши розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській.

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