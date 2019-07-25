"Розважається в Кремлі з дівчинкою!" Мережа розгромила Путіна через чергову показуху

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні (Іркутська область). Під час прийому діти бігали по залу: голова РФ раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати. Ситуація розлютила мережу – люди почали писати гнівні коментарі.

Відповідні відео виклав спеціальний кореспондент "Комсомольської правди", журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twittter.

Він зазначив, що сім'ї відправляться на відпочинок в пансіонат адміністрації президента в Дагомисі, але перед цим їм покажуть Москву і Пітер. Також Путін запросив всіх на військово-морський парад, додав журналіст.

Володимир Путін Скріншот

Російські користувачі заявили, що це просто черговий піар. Також Путіна порівняли зі Сталіним.

"Постраждали десятки тисяч, а потішать тільки п'ять сімей... Сволочизм!", "Дешевше допомогти на камеру кільком людям, ніж всім постраждалим", "Скільки можна піаритися на дітях і постраждалих? Добрий дядечко... Час на відпочинок... "," Пів країни в пожежах... Народ в злиднях і кредитах... Жалюгідне позерство...", – написали росіяни.

"Поки в Москві підтираються Конституцією, Путін в Кремлі з дівчинкою розважається", "Дідусь і діти. Самим не противно? Пропаганда", "Просто цирк. Господи спаси Росію!", "Сталін любив фотографуватися з дівчатками, тут танцюють. Невелика різниця загалом", – додали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

"Я думаю, що всім сподобається": Путін зустрівся в Кремлі з сім'ями з дітьми, постраждалими від повені в тулун. Вони вирушать на відпочинок в пансіонат адміністрації президента в Дагомисі, але перед цим їм покажуть Москву і Пітер. Путін запросив всіх на військово-морський парад pic.twitter.com/Hf66VlTs5H - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 25 липня 2019 р

"Станція! Давай!": Путін і дівчинка в Кремлі pic.twitter.com/EEhwpYPaaO - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 25 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводку, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

Пізніше мережу розлютила поїздка Путіна в Братськ, де мала відбутися нарада щодо паводку в Іркутській області, а потім в затоплене місто Тулун.

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