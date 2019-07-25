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"Розважається в Кремлі з дівчинкою!" Мережа розгромила Путіна через чергову показуху

15.3т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні (Іркутська область). Під час прийому діти бігали по залу: голова РФ раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати. Ситуація розлютила мережу – люди почали писати гнівні коментарі.

Відповідні відео виклав спеціальний кореспондент "Комсомольської правди", журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twittter.

Він зазначив, що сім'ї відправляться на відпочинок в пансіонат адміністрації президента в Дагомисі, але перед цим їм покажуть Москву і Пітер. Також Путін запросив всіх на військово-морський парад, додав журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот

Російські користувачі заявили, що це просто черговий піар. Також Путіна порівняли зі Сталіним.

"Постраждали десятки тисяч, а потішать тільки п'ять сімей... Сволочизм!", "Дешевше допомогти на камеру кільком людям, ніж всім постраждалим", "Скільки можна піаритися на дітях і постраждалих? Добрий дядечко... Час на відпочинок... "," Пів країни в пожежах... Народ в злиднях і кредитах... Жалюгідне позерство...", – написали росіяни.

"Поки в Москві підтираються Конституцією, Путін в Кремлі з дівчинкою розважається", "Дідусь і діти. Самим не противно? Пропаганда", "Просто цирк. Господи спаси Росію!", "Сталін любив фотографуватися з дівчатками, тут танцюють. Невелика різниця загалом", – додали користувачі.

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Іркутськ
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Да оно же удавится людям помочь . Только убивать . воровать и брехать и способно . Но оно в гроб ни цента не утащит .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен окончательно ушел в"зазеркалье".
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Макарский Александр
Макарский Александр
Да лучше когда президент играет буем на рояле
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