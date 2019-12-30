"Розвалиться. Бандити все знищили": фінансист поставив смертельний діагноз путінській Росії

У Росії під керівництвом президента Володимира Путіна знищені не тільки найважливіші інститути демократії, а й сама держава.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів російський блогер і фінансист Слава Рабинович.

"Немає демократії – це було б півбіди. У Росії демонтована сама держава. Адже як повинно бути влаштована держава під назвою "Російська Федерація"? По-перше, вона повинна бути федерацією, але федерація і федералізм в РФ знищені, демонтовані Путіним і його ОЗУ . пПо-друге, за Конституцією в РФ повинні бути три незалежні одна від одної гілки влади. вони не тільки не незалежні, їх просто не існує – вони демонтовані Путіним і його ОЗУ", – пояснив він.

Експерт зазначив, що в Росії демонтовані судова, законодавча і виконавча влада. Також немає інституту президенства і "четвертої" гілки влади – незалежних ЗМІ. Рабинович підкреслив, що в Росії також знищили інститут виборів і змінюваності влади.

"Отже, підсумок: конституційних гілок влади немає, незалежних ЗМІ немає, головних інститутів демократії – виборів і змінюваності влади – теж немає. Держави немає. Держава демонтовано і знищено саме Путіним і його ОЗУ. А значить, знищені і всі механізми прогнозування. І у нас немає цих механізмів прогнозування не тому, що ми їх не знаємо, а тому, що їх саме знищили ці бандити, незаконно захопили і протиправно утримують владу – бандити путінської ОЗУ. Це вони винні в демонтажі держави і відсутності механ змов будь-якого прогнозування", – повідомив він.

Володимир Путін

На його думку, Росія йде до катастрофи, яка призведе до розвалу країни.

"Ми не знаємо, що насправді буде після катастрофи. Але можемо припустити, з великою ймовірністю, що Росія розвалиться, в черговий раз у своїй історії. З кратним, дуже кратним зниженням рівня життя сплячої сьогодні більшості народонаселення", – підсумував Рабинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що розвал Росії, як і погіршення її економічного стану, негативно вплине на Україну.

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