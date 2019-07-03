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Розсекречена причина смертельної НП на підводному човні Путіна

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Найбільш імовірна версія НП на російському атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" у Баренцевому морі, при якому загинули 14 моряків, – раптова пожежа.

Про це повідомляє "Новая газета", посилаючись на анонімні дані експертів і досвідчених моряків-підводників, зокрема й фахівців із боротьби з пожежами на борту ПЧ.

Експерти підозрюють, що на борту судна сталося об'ємне займання, можливо, через проблеми з електрикою.

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"Причина може бути в надлишку кисню на борту. Можливо, сталося, так зване, "закиснювання". Воно виникає через неправильну експлуатацію системи хімічної регенерації. При збільшенні концентрації кисню в повітрі до 30 відсотків ймовірність пожежі зростає в геометричній прогресії", – цитує видання фахівця.

При цьому джерела назвали малоймовірною раніше озвучену ЗМІ версію про вибух газу, оскільки в такому випадку пошкодження підводного апарата не дозволяють йому спливти на поверхню. АС-31 ж був цілий і доставлений у док.

На запитання про те, чому на борту могло відбулися "закиснювання", експерти відповіли, що в РФ існують проблеми із застосуванням програми зі зниження концентрації кисню в повітрі в ПЧ.

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"Перша – скептичне ставлення людей. Вони, незважаючи на фактичні результати досліджень, не могли зрозуміти, як можна працювати при 12-ти відсотках кисню і наполягали на 21-25-ти. Друга – спочатку заморожене, а потім повільне і недостатнє фінансування з боку Міністерства оборони", – підкреслило джерело.

Що стосується місії екіпажу підводного човна, експерти не змогли дати однозначну відповідь.

"Випробувачів-підводників збирають у команди для виконання певних робіт або завдань. Наприклад, для біометричних вимірювань, коли перевіряється стан організму до та після занурення. Спектр виконуваних ними завдань дуже широкий, аж до підводного прокладки труб і кабелів", – сказало одне з джерел.

Ілюстрація. Підводний човен типу АС-12

Ілюстрація. Підводний човен типу АС-12

Inpress.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загибель підводників у Росії
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Росія
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