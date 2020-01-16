Головна Новини
16 січня • оновлено в 08:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Розлючений росіянин розстріляв суд: опубліковано відео

5.2т
Читати матеріал російською

У російському Новокузнецьку чоловік прийшов з пістолетом у мировий суд і влаштував там криваві розбірки.

Так, із невідомих поки причин він відкрив стрілянину поранивши 45-річного пристава і 43-річну жінку, яка якраз прийшла в суд у якості свідка, повідомляє слідком РФ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, відзначається, що чоловік помер у машині швидкої допомоги, жінку терміново відвезли в лікарню, її оперують. Самого стрілка затримали в момент перезарядки зброї.

Новини
"Ти що, безсмертний?" У Росії студент розстріляв однокурсників і наклав на себе руки

Розлючений росіянин розстріляв суд

Розлючений росіянин розстріляв суд

Ілюстрація

Ним виявився Артем Пакалов, він проходить потерпілим в одній зі справ і категорично не згоден з судовим рішенням.

Розлючений росіянин розстріляв суд: опубліковано відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2019 року в Інгушетії (Росія) вчинили напад на пост ДПС. В результаті стрілянини двоє людей отримали поранення і один помер на місці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Достали таки. Кончается у людей терпение, даже в России !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ну и мочил бы судей.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги