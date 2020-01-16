Розлючений росіянин розстріляв суд: опубліковано відео

У російському Новокузнецьку чоловік прийшов з пістолетом у мировий суд і влаштував там криваві розбірки.

Так, із невідомих поки причин він відкрив стрілянину поранивши 45-річного пристава і 43-річну жінку, яка якраз прийшла в суд у якості свідка, повідомляє слідком РФ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, відзначається, що чоловік помер у машині швидкої допомоги, жінку терміново відвезли в лікарню, її оперують. Самого стрілка затримали в момент перезарядки зброї.

Розлючений росіянин розстріляв суд Ілюстрація

Ним виявився Артем Пакалов, він проходить потерпілим в одній зі справ і категорично не згоден з судовим рішенням.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня 2019 року в Інгушетії (Росія) вчинили напад на пост ДПС. В результаті стрілянини двоє людей отримали поранення і один помер на місці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.