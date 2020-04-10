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10 квітня • оновлено в 18:16
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Олександр Морозов
Олександр Морозов
Російський політолог и філософ Всі статті автора

Россию накрывает полное безумие из-за коронавируса

30т
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Это же полное безумие. Три дня назад дали данные, что РФ провела 670 тыс. тестов. А сегодня московские медицинские власти заявляют, что используемые тесты настолько ненадежны, что опираться дальше надо на данные компьютерной томографии.

Ведь всем видно, что одно дело усилия врачей, поддержание норм карантина и т.д., а другое дело вот это непрерывное производство совершенно хаотических, противоречащих всякой логике сообщений, заголовков. Агрегаторы новостей, новостные службы поисковиков и рамблера производят потоки панических заголовков. Медиамашина действует в отношении эпидемии в своей же стране по модели "отмазывания" от сбитого боинга.

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Автор
Олександр Морозов Олександр Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Морозова
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Смешались в голове иксперда, люди, вирусы, томографы, тесты и сбитые Боинги.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Росию безумие накрыло задолго до сегодняшних событий.
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Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

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