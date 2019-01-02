МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Россияне, скоро вы похолодеете от ужаса

21.9тЧитати матеріал російською

Совсем скоро, россиянин, ты похолодеешь от ужаса, осознав, что почти в каждом подъезде твоей "великой и необъятной" есть квартира, которую снимает не пойми кто. И больше не нужно быть смертником, достаточно оставить в квартире взрывное устройство, а уехав из страны - позвонить на номер телефона, который приведёт его в действие. И ты, естественно, тотчас же забудешь, что твой незаменимый хозяин Кремля окончательно победил террористов ещё на "дальних подступах" уже много-много раз в общей сложности. Ты забудешь, во имя чего твоя страна убивает в Сирии.

Ты с душевным энтузиазмом встретишь очередной закон против Человека, который уничтожит последние жалкие остатки твоей личной свободы - и не вспомнишь, что взрыв в Магнитогорске произошёл уже после принятия "крайне необходимого для России" "пакета Яровой" и прочих актов, наделяющих силовиков безграничными полномочиями.

Россияне, скоро вы похолодеете от ужаса

Взрывы в Магниторске

И так будет продолжаться до тех пор, пока ты, россиянин, не поймёшь, что твоё государство в его сегодняшнем формате может сделать с тобой всё, что угодно, кроме трёх вещей - защитить, накормить и вылечить. Тебе всё ещё нужно такое государство?

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
Поділитися у Facebook
39
Коментарі
15
22
Смішно
109
Цікаво
12
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Московец Леонид
Московец Леонид
Народ , вы почитайте опущеных своей "вяликой" властью -бздычей троллей фуфаечников -- их уже дуст не возьмет..!! Это обреченная масса ,биомусора..!! Им уже ничем помочь нельзя..!! Украина ,украинцы..!!! Дай нам БОЖЕ силы убежать,отгородится от этих -упырей недочеловеков-рабов..!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
повторю,такой расклад возможен в любой стране и практически в любой точке земного шара,главное не накаркать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
2 из 3 ответов | показать все
Бор Тарас
Бор Тарас
Suxodrotti Kutakos,да меня, собственно,мало печалит Америка.Я за вас рады,кацапездолы.Вы ж победили ИГИЛ.БУГАГАГА!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
Бор Тарас, таки да ,Гамэрыка в Сирию,в Югославию.в Ирак.в Ливию ..ну еще поинтересуйся историей ,будэш прыемно здывованый .мне проще .я поиню приезд товарища Фиделя Кастро .и его фото с Микояном,на обложке журнала Україна,тоесть все это отслеживал как сегодня модно писать ..онлайн,так хуйня ,читать учился по газета м.прикинь..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Брук Сэм
Брук Сэм
Я смотрю как хохложопых попрошаек государство кормит лечит и защищает))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
7
Makc Махов
Makc Махов
Брук Сэм, как твой рейх кацапский 🇷🇺🐷 это делает? Поделись! 😆🖕🏼😅☠️🖕🇷🇺🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Наші блоги