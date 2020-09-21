Сенсация. Россия первой в мире выпустила в продажу препарат от коронавируса!

Начались продажи отечественных таблеток Арепливир по цене всего 13230 рублей за пачку.

И не спешите кричать про "фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.

Умный человек сразу спросит меня "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то работающее правильно.

Ну, что же, умный человек, конечно прав.

Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.

Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок - это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.

Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.

Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 р за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.

Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой.

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