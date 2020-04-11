Путин и его ОПГ – настоящие мародёры. Политические и финансовые. Война войной, а обед – то есть мародёрство – у них по расписанию.

Страна уже загибается от эпидемии коронавируса. "Оптимизированная" Путиным система здравоохранения – нет, она не трещит по швам. Она просто разрушена. Не судите по Москве. Судите по всей стране, которая не состоит из одной Москвы.

Коронавирус в России

Сейчас Путин на закупку медицинской техники для всей страны выделил 13 миллиардов рублей. Я уверен, что половину из этой суммы украдут, но это уже другой вопрос. Я хочу, чтобы вы поняли контекст: на это, повторяю, для всей страны, выделено 13 миллиардов рублей.

Сейчас Путин (ну ОК, Собянин, но читай – Путин) для сезонной замены бордюров в одной только Москве выделил почти 20 миллиардов рублей. Вы давно не ездили по Москве? Если будет возможность, прокатитесь (пока это разрешено). Весь город перекопан, везде рабочие меняют бордюры, в то время, когда страна ещё даже не дошла до пика эпидемии. О поставщиках этих бордюров и о поставщиках этих рабочих я здесь писать не буду – как говорится, постоим с пустым плакатом, потому что и так всё ясно.

На переезд Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург Путин выделил 26,5 миллиардов рублей. Верховному суду прямо сейчас "необходимо" переезжать в Санкт-Петербург.

Врачи в регионах по всей стране, на первой линии фронта борьбы с коронавирусом, вынуждены работать без костюмов защиты, без масок и перчаток. Сами заражаются, заражают других, заболевают, некоторые – умирают. По всей стране в регионах не хватает аппаратов ИВЛ. Путин отправляет защитные костюмы, маски, перчатки, аппараты ИВЛ и другие необходимые для борьбы с эпидемией вещи в зарубежные страны – не просто самолётами, а целыми стаями самолётов. И это только ради международного пиара и жалкой попытки решить лично свои проблемы и проблемы своего ближайшего окружения – снятия персональных санкций. Замена бордюров в Москве и переезд Верховного суда в Санкт-Петербург, только эти две статьи распила путинской ОПГ прямо сейчас, во время эпидемии – почти 50 миллиардов рублей. А закупка медицинской техники для всей страны – 13 миллиардов рублей.

Большинство стран мира сейчас, во время глобальной пандемии, тратят на прямую финансовую помощь людям и бизнесам от 10 до 15 процентов от своих ВВП. Путин выделил на это около 1 (одного!!!) процента от российского ВВП, имея почти 700 млрд. долларов в наших, принадлежащих налогоплательщикам, ЗВР и ФНБ (это чуть меньше 50% от российского ВВП). Путинская ОПГ считает и эти деньги, и весь бюджет – своим общаком. Который мы им собрали из своих налогов.

Это называется финансовым мародёрством, коим вы и ваша ОПГ занимаетесь уже 20 лет, товарищ майор КГБ Путин.

МВД только что предложило приравнять участие в т.н. "несогласованной акции" к экстремизму. Это следует из законопроекта о внесении изменений в Стратегию противодействия экстремизму – этот документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Это называется политическим мародёрством, коим вы и ваша ОПГ занимаетесь уже 20 лет, товарищ майор КГБ Путин.

Путин и его ОПГ – вредители и враги народа в самом что ни на есть прямом смысле этих слов!

В Иркутской области только что произошёл бунт в колонии строгого режима. Его подавил спецназ ФСИН – самым кровавым образом. Видео-сюжеты с этой "документалистикой" уже облетели весь мир.

Скоро полыхнёт везде.

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