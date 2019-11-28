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29 листопада • оновлено в 12:39
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Россия – страна унитазных мародеров

16.6т
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Помнится, еще до войны в российских пабликах с презрением писали о том, что украинцы едут в Европу мыть туалеты. Тогда это казалось каким-то странным юмором, как анекдоты про чукчу или медлительных эстонцев. Кстати, мне лично приходилось общаться с эстонцем и не просто общаться, а жить с ним в одной казарме полтора года, и вот никакой медлительности я не заметил совсем, а чувство юмора у него было такое, что даст фору российским "юмористам". С чукчами лично не общался, но лично общался с представителями других народов Севера и ничего того, что излагалось в анекдотах, не заметил. Они просто совсем другие, и их не интересует то, что интересует нас. Они настолько были самодостаточными, что шутить над этим мог только тупица.

Но и с туалетами – тоже как-то не складывалась икебана. С одной стороны, у меня много знакомых, кто уехал в Европу на работу или жить, и ни один не мыл туалетов. Ну и в своих поездках по Европе я ни разу не видел украинцев за мытьем туалетов. В общем, мне тогда еще было понятно, что такие письмена – концентрированная желчь московитов, но теперь сортирная тема встала совсем в другом смысле.

Где-то года два назад в прессе была информация о том, что россияне перезаключили контракт на обслуживание туалетов в американских модулях МКС. В общем, они это делают и сейчас, “работают на параше”, как они любят это говорить. Чуваки в звании полковников ремонтируют даже не свои (бог с ними), а американские толчки. Тут фен-шуй порвался полностью, и вопрос о том, кто и чьи туалеты моет – отпал сам собой.

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Но оказалось, что и это они делают через то же самое место, через что и все другое. Ниже – скриншот из российского сегмента Сети. Это они сами такое пишут, и пусть это будет на их совести.

Как как говорил Омар Ницше: "Не смотри в сортир, однажды сортир посмотрит на тебя". Ну вот и посмотрел. Но и это же не все. Россияне вернули ворованные бронекатера, в которых вытащили все, в том числе, и унитазы. Похоже на то, что у мародеров какой-то пунктик на отхожих местах, и что бы они не делали или не говорили, все равно закончится сортирами.

Правда, когда к посольству РФ в Киеве понесли гуманитарку в виде унитазов, из РФ стали оправдываться, мол не трогали мы там ничего на катерах, а если что не так, то это – Зинка.

Но вот ниже мы представляем фото того, как выглядят катера после возвращения. Что тут можно сказать? Мордор – страна мародеров, причем – унитазных.

Разграбленные украинские корабли

Разграбленные украинские корабли

defence-line.org

Разграбленные украинские корабли

Разграбленные украинские корабли

defence-line.org

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш неугомонный интеллектуал калоедус, возбудившись от вида унитаза, неожиданно развязал свои конечности и попытался было пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел таки ему сделать инъекцию спасительного галоперидола. ))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Вегера Вячеслав, поц, глотни с обрезного и расслабься))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Штуцер Лёва еще один мастер онанизма на собственном ЧСВ.))))) Второй после Великого Кормчего..)) Кстати, штуцер у тебя бракованный..
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2
1
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Я конечно понимаю, что на московии каждый третий скрепный мokшa ходит в сортир, но разве пара-тройка толчков с украинских кораблей смогут изменить ситуацию в немытой?
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8
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2 из 3 ответов | показать все
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Вегера Вячеслав, Конечно не спасёт если оно вдруг у меня появится. Это только украинцы чувство своей реальной неполноценности лечат чувством мнимого величия Украины.
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0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Ivanov Igor, чувство национального русского превосходства вряд ли спасет тебя от комплексов твоей личной неполноценности..
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1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлики, скажите, это правда что вы оценили "ущерб, нанесенный вашим катерам" в $2,3 млн?
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3
8
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
И снова проходил мимо, а правда, что у тебя дочь - ПРОСТИТУТКА??
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1
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