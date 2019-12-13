Данные (в особенности за период 2014-2016 годов) подтверждают, что ни поставки с альтернативных направлений, ни увеличение объема внутреннего производства не смогли стать адекватной заменой поставкам с традиционных импортных рынков и позволить сохранить прежние объемы, качество и цены. При отсутствии конкуренции со стороны импорта все товары, даже в секторах, где благодаря государственным субсидиям вырос объем производств (свинина, мясо птицы), возникли проблемы с удержанием цен, а в молочной промышленности — объемов и уровня качества.

Согласно официальным данным, в начале 2016 года 95% продающихся в России твердых сыров были суррогатами, произведенными с добавлением пальмового масла. Снижение качества продуктов, в особенности молочных, стало явлением, на которое закрывали глаза как власти, так и призванные бороться с ним государственные службы. На это указывает выросший в последние годы более чем на 50% объем закупок пальмового масла (в 2014 году — 706 тысяч тонн, в 2018 — 1 миллион 060 тысяч тонн). Россия стала его ведущим мировым импортером.

Хуже всего, несмотря на эмбарго, выглядят показатели в молочной промышленности. Аналитики не отмечают никаких положительных изменений. При помощи российской продукции удается покрыть только 75% спроса, объем производства молока не увеличивается (с 2006 года он уменьшился более чем на 2% и составляет сейчас 30,6 миллионов тонн), молочные продукты дорожают, их качество ухудшается, спрос снижается. Похожим образом выглядит ситуация с овощами и фруктами: зависимость от импорта сохраняется, российским производителям не удается добиться заметных успехов. Объем производства удерживается на уровне в 3,3 миллиона тонн (в 2013 году — 3,2), а импорта — в 6,5-6,7 миллионов тонн.

Новини Раньше Украина была агрессивнее и напористей с Россией

В то же время Евросоюз быстро, уже в конце 2015 года, компенсировал потери, понесенные на российском рынке (5,950 миллиарда): объем экспорта сельскохозяйственной продукции на других направлениях увеличился на 8,824 миллиарда евро. В 2018 году потери удалось с избытком компенсировать благодаря тому, что на других рынках ему удалось заработать дополнительно 17,339 миллиарда евро.

В отношении США говорить о значительных убытках тем более не приходится: в 2013 году они поставляли в Россию всего 0,9% своей сельскохозяйственной продукции. В 2018 году этот показатель составил 0,2% (240 миллионов долларов).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.