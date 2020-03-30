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30 березня • оновлено в 11:34
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Россия идет вразнос уже при живом Путине

17.4т
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НА СМЕРТЬ ЗАКОНА

Началось то, что должно было начаться. Но раньше, чем ждали, при живом Путине.

Я-то думал, что все пойдет в разнос лишь после его смерти. Государство он уничтожает все последние годы, планомерно и эффективно – собственно, это единственное, что его команда делает эффективно. А значит, после "Король умер!" неизбежно не "Да здравствует король!", а война вооруженных формирований, бывших еще вчера силовыми структурами, а теперь ставших просто частными армиями. И хаотичные действия местных властей - от губернии до деревни - по удержанию хоть какого-то порядка. Причем, действий не по закону – где тот закон? - а в рамках революционного правосознания и здравого смысла, что, в общем, не всегда противоречит друг другу.

Меры, объявленные Собяниным и другими губернаторами, могут оцениваться по-разному. Но даже если они стопроцентно разумны, они очевидно незаконны. Но ведь и апелляция к закону выглядит прекраснодушной неадекватностью. Закон – это не просто текст, это система правоприменения, это государство. А государства нет.

Его давно нет. Его уже не было, когда на защитников Химкинского леса выпустили бандитов, его не стало, когда судейский корпус успешно освоил первую древнейшую, от него вообще ничего не осталось в процессе триумфального уничтожения Конституции.

Президента тоже нет – он на Валдае! Неловко спрашивать, как там с офицерской честью? Он объявил решения, которые спровоцировали массовый выезд на шашлыки – мы не знаем, сколько людей в результате умрет, а сколько станет инвалидами. Он отдал приказы, которые заставили более или менее ответственных губернаторов наплевать на закон и действовать просто в меру своего разумения. Думаю, История адекватно оценит трусость нынешнего властителя, его патологические неспособность и нежелание принимать решения и брать на себя положенную ему по чину ответственность.

Нам предстоит пережить не просто тяжелые, но абсолютно беззаконные времена. Если когда-нибудь государство российское будет воссоздано заново, путинский период будет в учебниках истории стоять в одном ряду со Смутой и Гражданской войной.

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Леонида Гозмана
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
То, что мер.тво, ум.ереть не может»
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
В наши времена все процессы резко ускоряются, да и ху.ло уже столько черных лебедей к себе приманил что долго росия уже не продержится.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
С#ка, когда, наконец, писаки, вылезающие на трибуну, научаться грамотно писать. Должно же быть чувство языка!!, подсказывающее значение слов. Куда ты суешься в "эксперды", если не усвоил простых!!! грамматичесих условностей. В самом заглавии статьи - уже ляпсус!! В данном смысле слово "вразнос" следует писать СЛИТНО!! Неграмотность на старте вызывает у меня лично сомнение в квалификации и самокритичности автора-"хвилософа"
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Qurd Boz
Qurd Boz
Команчо Горослав, Хфилолог разбушевалси...
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Команчо Горослав, ....."грамматичесих условностей." ..- следует писать "грамматических правил"...неужели так трудно усвоить элементарное ?
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