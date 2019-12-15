Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

В ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" заглушили слово "протести" в пісні групи "Куртки Кобейна" (проекту "Би-2") на музичній премії "Виктория".

Композицію виконали музиканти "Би-2", а також співаки Леонід Агутін і Manizha. Відповідне відео з'явилося на сторінці гурту в Twitter (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

В оригіналі текст звучить так: "Если чуть светлей проспекты, и нежней протесты юношей в пуловерах". Однак на відео чітко чутно лише початок слова "протести".

У пісні "Куртки Кобейна" вирізали слово "протести" Колаж

Водночас представники каналу заявили "РИА Новости" що отримали телеверсію музпремії від її організаторів.

"Телеканал отримав телеверсію премії для трансляції від організаторів. Жодних втручань ні у зображення, ні у звук не відбувалося, звісно", – повідомили в пресслужбі.

Зі свого боку топ-пропагандист РФ Дмитро Кисельов заявив, що ніколи не чув про заборону слова "протест" на телеканалі "Россия 1" і сам неодноразово його вживав в ефірі.

Організатори концерту музичної премії "Виктория" в Кремлівському палаці не змогли прокоментувати ситуацію, заявивши, що "не відповідають за ефір".

"Куртки Кобейна" VGTRK

"Скоро в ГУЛАГу за слова "протест", "бунт", "революція" на росіян кримінальні справи почнуть заводити", – висловився про ситуацію блогер Vitauskas.

"Як ще в екстремісти не записали", "Іспанський сором", "Ніби на 20 років назад повернулася", "Слова страшніше куль", – пишуть у коментарях.

Пропагандони "Росія-1" вирізали слово "протести" з пісні сайд-проекту "Бі-2". В оригіналі: "Якщо трохи світліше проспекти. І ніжніше протести юнаків в пуловерах".

Скоро в ГУЛАГу за слова "протест", "бунт", "революція", на рабсіян кримінальні справи почнуть заводити. Запам'ятайте цей твіт pic.twitter.com/hh2vJH5OKx - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 15, 2019

Тут смішне сталося. З ефіру реально вирізали слово "протести" 🙃

(Момент на 1:25)



Вітаємо "Куртки Кобейна" Шури Бі-2 з дебютом на телебаченні! 👏🏿 https://t.co/XPnfZjmdSJ - Бі-2 (@ b2band) December 14, 2019

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