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16 грудня • оновлено в 00:20
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Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

1.4т
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В ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" заглушили слово "протести" в пісні групи "Куртки Кобейна" (проекту "Би-2") на музичній премії "Виктория".

Композицію виконали музиканти "Би-2", а також співаки Леонід Агутін і Manizha. Відповідне відео з'явилося на сторінці гурту в Twitter (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

В оригіналі текст звучить так: "Если чуть светлей проспекты, и нежней протесты юношей в пуловерах". Однак на відео чітко чутно лише початок слова "протести".

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У пісні "Куртки Кобейна" вирізали слово "протести"

У пісні "Куртки Кобейна" вирізали слово "протести"

Колаж

Водночас представники каналу заявили "РИА Новости" що отримали телеверсію музпремії від її організаторів.

"Телеканал отримав телеверсію премії для трансляції від організаторів. Жодних втручань ні у зображення, ні у звук не відбувалося, звісно", – повідомили в пресслужбі.

Зі свого боку топ-пропагандист РФ Дмитро Кисельов заявив, що ніколи не чув про заборону слова "протест" на телеканалі "Россия 1" і сам неодноразово його вживав в ефірі.

Організатори концерту музичної премії "Виктория" в Кремлівському палаці не змогли прокоментувати ситуацію, заявивши, що "не відповідають за ефір".

"Куртки Кобейна"

"Куртки Кобейна"

VGTRK

"Скоро в ГУЛАГу за слова "протест", "бунт", "революція" на росіян кримінальні справи почнуть заводити", – висловився про ситуацію блогер Vitauskas.

"Як ще в екстремісти не записали", "Іспанський сором", "Ніби на 20 років назад повернулася", "Слова страшніше куль", – пишуть у коментарях.

Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

Скрін коментарів

Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

Скрін коментарів

Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

Скрін коментарів

Бояться навіть слова: в Росії розгорівся музичний скандал через "протести". Відео

Скрін коментарів

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
російська пропаганда
Особа
Леонід Агутін
Місце
Росія
Теги
цензура російські телеканали музика видео скандали шоу-бизнес Новини Росії
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