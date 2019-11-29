Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Павло Казарін
Павло Казарін
Всі статті автора

Российский тренд

16т
Читати матеріал російською

В России нельзя любить страну в отрыве от государства. Любой патриотизм наказуем – если под его влиянием ты не вешаешь в кабинете портрет Владимира Путина.

Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей о развитии, прогрессе и социальной справедливости. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль.

В современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим лишь тот, что санкционирован

Когда Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, он не шутил. В современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим лишь тот, что санкционирован, согласован и системен. Более того: вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом, то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление.

Новини
Как 9 декабря увидеть Париж и не умереть

И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепи.

Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство

Причем, российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры. Ключевой фактор – системность. Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на "особое мнение" – тем более.

Новини
Долетит ли Путин до Парижа?
Российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные

Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах.

Российский тренд – это "Акакий Акакиевич", которого можно тасовать без особенных проблем. А любой, кто не согласен с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, обречен быть "уходящей натурой". Отсутствие собственного мнения, как главное достоинство в резюме.

Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное.

И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Крым.Реалии
Поділитися у Facebook
64
Коментарі
7
16
Смішно
119
Цікаво
17
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Схоже на те що ,"застав дурня богу молитися" та так щоб і лоба розбив і є россійський патріотизм.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
"Имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры.". Казарин опасно проговорился. Вера в РФ действительно не может служить гарантией карьеры. Гарантией карьеры является только честность и профессионализм. И в этом РФ отличается от украины
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Афанасьев Алексей:"Гарантией карьеры является только честность и профессионализм. " В Ольгино поменяли требования?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги