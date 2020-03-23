Прокремлевские СМИ в России распространяют фейки о коронавирусе на нескольких языках, чтобы подорвать доверие общества к системам здравоохранения стран ЕС, пишет FT

Это называется параноидальный бред второй степени. Совершенно очевидно, что коронавирус - никакое не биологическое оружие. Оно слишком слабое как для него. Существуют тысячи способов уничтожать людей гораздо более эффективным способом, гораздо более быстро и безпроблемно. Это первое.

Второе. Совершенно очевидно, что коронавирус мог стать каким-то неудачным медицинским экспериментом в какой-нибудь китайской лаборатории. Я согласен с тем, что могла быть какая-то медицинская ошибка, при которой штамп оказался таким болезнетворным, да еще и заразным. Не исключаю, что так оно и было. Но это случайность. Могла быть погрешность в работе, могла быть какая-то ошибка ученых, может, произошла мутация какого-то гена, но ни в коем случае коронавирус не является специально созданной угрозой. Он слишком слабый.

Я больше склоняюсь к версии, что произошла мутация гена, который раньше был безобиден пусть даже на каком-то рынке. Второе - это ошибка ученых или биологов, которые работали над какими-то вакцинами, им для испытания нужен был штамп коронавируса, что-то они куда-то внесли и могла произойти ошибка. Но совершенно точно, что это не биологическое оружие и не умысел и это точно не имеет никакого отношения ни к какой конспирологии.

К сожалению, российские СМИ больны второй степенью конспирологического параноидального расстройства, которое готово объяснить все, что угодно, только не то, что на самом деле есть.

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