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Росію зібралися повернути в G8: з'явилася перша реакція РФ

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Представник МЗС Росії Марія Захарова закликала передати російській стороні конкретні пропозиції щодо повернення в об'єднання країн G8.

Так вона прокоментувала для видання "Говорить Москва" інформацію про те, що президенти Франції і США висловили бажання відродити формат "Великої вісімки" разом із Росією.

"Повинні бути сформовані пропозиції, якщо вони є, і передані російській стороні на розгляд. Зараз складно зрозуміти, про що йде мова. Тому треба перенести обговорення цієї теми з публічно-розважальної в професійну сферу, якщо сімка хоче позиціонувати себе як серйозний формат", – заявила Захарова.

Марія Захарова

Марія Захарова

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"Або будуть санкції!" G7 висунула жорсткий ультиматум Росії через Україну

Росія була виключена з об'єднання "вісімки" в 2014 році після анексії Криму. Президента РФ Володимира Путіна не запрошували на саміти лідерів цих країн, перетворивши тим самим G7 в G8.

Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує повернення Росії до "Великої вісімки". Вже через добу стало відомо, що він обговорив це з президентом Франції Еммануїлом Макрона.

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Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Умница..Захарова..
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Питон Каа
Питон Каа
G-7 - больше политический формат, G-20 - больше экономический формат, США и их шестеркам в G-7 нужна Россия ибо без нее все военно-политические хотелки США на международной арене проваливаются, России нужна G-20, так как ей больше необходимы инвестиционные и совместные бизнес-проекты, а политические амбиции приложатся.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Питон Каа, Если вы и дальше будете сами взрываться вас вообще забором с колючей обнесут. А ты губу раскатать в G 8.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Питон Каа, Когда твоя смена заканчивается ты везде навонял?
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