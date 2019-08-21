Росію зібралися повернути в G8: з'явилася перша реакція РФ

Представник МЗС Росії Марія Захарова закликала передати російській стороні конкретні пропозиції щодо повернення в об'єднання країн G8.

Так вона прокоментувала для видання "Говорить Москва" інформацію про те, що президенти Франції і США висловили бажання відродити формат "Великої вісімки" разом із Росією.

"Повинні бути сформовані пропозиції, якщо вони є, і передані російській стороні на розгляд. Зараз складно зрозуміти, про що йде мова. Тому треба перенести обговорення цієї теми з публічно-розважальної в професійну сферу, якщо сімка хоче позиціонувати себе як серйозний формат", – заявила Захарова.

Марія Захарова Facebook Марія Захарова

Росія була виключена з об'єднання "вісімки" в 2014 році після анексії Криму. Президента РФ Володимира Путіна не запрошували на саміти лідерів цих країн, перетворивши тим самим G7 в G8.

Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує повернення Росії до "Великої вісімки". Вже через добу стало відомо, що він обговорив це з президентом Франції Еммануїлом Макрона.

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