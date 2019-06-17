Росію охопили масштабні лісові пожежі: фото і відео пекельної стихії

У Росії через спеку загострилася ситуація з лісовими пожежами. За добу їх площа зросла в півтора рази, згідно з останніми даними, станом на 17 червня досягає 9 тисяч гектарів.

Ліси палають в 14 регіонах, в тому числі в Якутії. Там в одному з районів ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь бушує навіть в межах столиці республіки, передає НТВ.

Стихії протистоять сотні людей, в тому числі парашутисти. Серед причин загорянь називають людський фактор і сухі грози.

У Мурманській області також з потеплінням підвищилася небезпека виникнення лісових і природних пожеж.

У минулі вихідні, 15-16 червня, в Кандалакшському районі виникли три лісові пожежі.

Так, пожежі на дорогах Кандалакша - Алакуртти і Кандалакша - Умба вже погашені. Ще одна пожежа, в важкодоступній місцевості в районі Зеленоборського, локалізована. Ліквідацією займаються 8 десантників.

Пожежі в Росії Sakhaday

Пожежі в Росії Sakhaday

Пожежі в Росії Sakhaday

Природні пожежі, що виникають по обидва береги Амура, представляють реальну загрозу екосистемі річки як з російської, так і з китайської сторони, передає "Інтерфакс".

"Значний внесок в загальний обсяг забруднення вносять лісові пожежі. Причому з обох сторін річки Амур. В результаті, в екосистему водойми надходять органіка, завислі речовини, нафтопродукти, сполуки важких металів, збудники інфекційних та інших захворювань", - заявив представник Генеральної прокуратури РФ Євген Надиршин.

За його словами, сторонам необхідно налагодити конструктивну співпрацю з питань переходу пожеж транскордонного характеру на території обох держав.

"Завжди є винуватець кожного загоряння або переходу вогню на об'єкти інфраструктури. Заходами кримінального переслідування ми можемо оперативно реагувати на подібні факти при їх виявленні на території наших країн", - підкреслив Надиршин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня в російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет "Красмаш". Пожежі було присвоєно четвертий клас складності (з п'яти можливих).

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