Росіянин влаштував криваву стрілянину у перехожих: є жертва

У російській Пермі чоловік раптово відкрив вогонь у перехожих із рушниці.

Як повідомляє "Інтерфакс", в результаті загинула жінка, яка випадково опинилася в тому місці. "Чоловік, очевидно, перебуваючи під впливом сильнодіючих речовин, відкрив вогонь із вікна квартири, потім він із рушницею вийшов на вулицю і відкрив вогонь у перехожих", – розповіло джерело.

Обережно! Жорсткі кадри!

Також поранення отримали прибулі на місце поліцейські.

"Однак наряду позавідомчої охорони все ж вдалося знешкодити і затримати стрільця. Він доставлений у відділ поліції", – йдеться у повідомленні.

Що викликало настільки агресивну поведінку, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ставрополі літній росіянин порізав ножем чотирьох журналістів місцевої газети "Родина" за відмову надрукувати його статтю про радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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