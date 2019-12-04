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4 грудня • оновлено в 10:09
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Росіянин влаштував криваву стрілянину у перехожих: є жертва

3.1т
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У російській Пермі чоловік раптово відкрив вогонь у перехожих із рушниці.

Як повідомляє "Інтерфакс", в результаті загинула жінка, яка випадково опинилася в тому місці. "Чоловік, очевидно, перебуваючи під впливом сильнодіючих речовин, відкрив вогонь із вікна квартири, потім він із рушницею вийшов на вулицю і відкрив вогонь у перехожих", – розповіло джерело.

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Обережно! Жорсткі кадри!

Росіянин влаштував криваву стрілянину у перехожих: є жертва
Росіянин влаштував криваву стрілянину у перехожих: є жертва

Також поранення отримали прибулі на місце поліцейські.

"Однак наряду позавідомчої охорони все ж вдалося знешкодити і затримати стрільця. Він доставлений у відділ поліції", – йдеться у повідомленні.

Що викликало настільки агресивну поведінку, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ставрополі літній росіянин порізав ножем чотирьох журналістів місцевої газети "Родина" за відмову надрукувати його статтю про радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
и че тут за жесткие кадры,ну валяется дохлая кокошная самка,которая уже не сможит плодить ихтамнетов,что бы они все в ад отправились твари
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
красава, но лучше мочконулбы великого пу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Минус один это тоже хорошо
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