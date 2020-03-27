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27 березня • оновлено в 09:17
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Росіяни виступили проти обнулення строків Путіна: рейтинг президента впав

9.4т
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Росіяни розійшлися в поглядах на обнулення президентських строків лідера Володимира Путіна – підтримали менше половини.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", які першими оприлюднили "Ведомости".

Так, у цілому обнулення президентських термінів схвалюють 48% опитаних (23% відповіли "точно так", 25% – "скоріше так").

Росіяни виступили проти обнулення строків Путіна

Росіяни виступили проти обнулення строків Путіна

47% не підтримали поправку (17% відповіли "швидше ні", 30% – "безумовно ні"). Ще п'ять відсотків вагалися з відповіддю.

46% опитаних хотіли б бачити Путіна на посту президента після 2024 року, 40% виступили проти.

Опитування також показало, які емоції у росіян викликало такого рішення президента – у 23% росіян ухвалення поправки про обнулення строків не викликало ніяких особливих почуттів, 20% відчули обурення, 19% – надію. В цілому позитивні емоції (задоволення і надію) висловив 31% опитаних, негативні (подив і обурення) – 36%.

Крім того, за останніми опитуваннями, рейтинги Путіна впали: так, за даними "Левада-центру", рівень схвалення його президентської діяльності з лютого по березень знизився з 69 до 63%.

Рейтинг Путіна впав: обнулення термінів викликало обурення

Левада-центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських строків у Росії.

Росіяни вийшли на поодинокі пікети проти змін Конституції, в яких передбачено обнулення президентських строків.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Куреза Александр
Куреза Александр
Рузькэ УСПЕШНО самоликвидируются! Не мешайте плюгавому НЕПРИЧЕМЫШУ путлеру! Их плешивый НЕПРИЧЕМЫШ уже просит коленноприклонно снять с пугабии ЖИВОТВОРЯЩИЕ САНКЦИИ! А РАЙСАРТИР никто лаптепитекам не отменял....
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Pooh Vini
Pooh Vini
Отара овец
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У кастрюлеголовых мор,а они всё о Путине думают)))
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