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"Росіяни повільно прозрівають": у падінні рейтингу Путіна знайшовшя цікавий нюанс

1.3тЧитати матеріал російською

Через прийняття нової пенсійної реформи в Росії рейтинг довіри до президента Володимира Путіна знизився до 31,7%. Але разом з тим злегка підріс рейтинг його схвалення – до 65,8%.

Росіяни повільно прозрівають, але при цьому поки що не беруть під сумнів інші справи свого лідера не тільки в зовнішній політиці, але також і у внутрішній, написав в статті на Радіо Свобода російський журналіст Ілля Мільштейн.

"Довіра – це відношення до конкретної людини, а схвалення – це про державний інститут як такий. Люди сильно заплутуються, прагнучи відокремити людину на ім'я Володимир Володимирович від його функції. Але при цьому вони не забули, що він обіцяв їм ніколи не підвищувати пенсійний вік. Правда, слова не дотримав, ось вони і виявляють йому свої почуття, повільно прозріваючи. Але без Путіна поки що немає Росії, це ясно як два на два", – вважає журналіст.

Ілля Мільштейн

Ілля Мільштейн

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Мільштейн задається питанням, якщо виборці не довіряють людині, яка обманює їх в базових речах, то звідки ж береться схвалення його політики?

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"Путін і підвідомча йому політика – це близнючки. Чому тоді росіяни, викривши гаранта в очевидній брехні, не ставлять під сумнів інші його справи? Поки вони не додумуються до найпростіших істин, що він накинувся на них так само, як і п'ять років тому на своїх сусідів. Це ж двухходовочка: тим збрехав, збреше і цим. Війна триває і за неї довелося віддуватися росіянам ущемленими правами на заслужений відпочинок", – підсумував Мільштейн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни більше не вірять Володимиру Путіну. Його рейтинг впав до історичного мінімуму.

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Теми
Соціально-економічна ситуація в Росіїросійська пропаганда
Особи
Ілля МільштейнВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росії
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Никитенко Елена
Никитенко Елена
Моя искренняя 6лaгoдаpнocть тем, ктo пoказaл мнe этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁yk5qu8 Прoстo пройдя проcтой опрoс полyчилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa ecть возмoжнoсть=)
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