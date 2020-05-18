Глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що пандемія коронавірусу не заважає європейським чиновникам продовжувати "гібридну війну" з Росією.

Ба більше, структури, які відповідають за боротьбу з дезінформацією, нібито самі її й поширюють проти РФ. Такою думкою він поділився в коментарі РИА Новости.

"Вірус вірусом, а інформаційна війна за розкладом: офіційний речник Єврокомісії з закордонних справ Петер Стано в інтерв'ю німецькій Bild am Sonntag вкотре "затаврував" російську пропаганду: мовляв, "різні офіційні й підтримувані державою джерела з Росії... поширюють теорії змови і дезінформацію в ЄС, що може мати значні наслідки для суспільної охорони здоров'я", – зазначив сенатор.

Росія звинуватила Європу в "гібридній війні"

За його словами, сама спроба "угледіти теорію змови в поширенні деяких чужих теорій змов уже виглядає відвертим курйозом". Але Стано, обурився росіянин, не просто виступає від імені Брюсселя із зовнішньополітичних тем.

"Він також є представником досить одіозної контори EastStratcom Task Forse, тобто служби, створеної ЄС для боротьби з тією самою дезінформацією, про яку так турбується єврочиновник", – зазначив Косачов.

Голова міжнародного комітету Ради Федерації вважає, що "в поширенні теорій про російську змову в Стано цілком "шкурний" інтерес". Зокрема, той нібито вкрай зацікавлений у тому, щоб на фоні боротьби з вірусом "не забували про гібридну війну з Росією" і продовжували фінансувати її інструменти.

"Не випадково на початку квітня саме цей спікер ЄС на фоні закликів багатьох політиків світу, від генсека ООН до європейських парламентаріїв, скасувати санкції в умовах пандемії інфекції COVID-19 особливо підкреслював: в Європейському союзі не бачать проблем у збереженні антиросійських санкцій, і ніяких причин їх скасовувати немає", – нагадав російський парламентарій.

Посилаючись на слова Стано, він додав, що в Італії та Іспанії, де епідеміологічна ситуація особливо важка, російська багатомовна телевізійна компанія RT входить у десятку головних джерел, до яких користувачі інтернету звертаються за інформацією про коронавірус.

Костянтин Косачев і Петер Стано

"Тобто люди починають шукати ЗМІ, альтернативні перевіреним мейнстрімним. А з позиції Брюсселя, думки, альтернативні "єдино правильним" (брюссельським), і є "дезінформація", – вважає Косачов.

Він зазначив, що ніяких конкретних прикладів російської дезінформації європейський політик не наводить. Однак, на його думку, для того нібито й працюють "контори на кшталт EastStratcom", щоб сформувати в європейців чіткий образ ворога в особі Росії, щодо "апріорі злих намірів якого ніяких доказів уже й не потрібно було б".

"У нашому перевернутому світі вже не повинно дивувати, що в ролі головного дезінформатора виступають структури й політики, які оголошують себе борцями з дезінформацією. А по суті, з інакомисленням. "Радянізація" Євросоюзу триває, незважаючи ні на які пандемії. "Правильною дорогою йдете, товариші!" – висловився Косачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер заявив, що близькі до Кремля джерела сприяють поширенню деяких теорій змови, які стосуються нового коронавірусу COVID-19.

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