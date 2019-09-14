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14 вересня • оновлено в 15:03
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"Росія знахабніла": екс-генерал КДБ озвучив небезпечний прогноз

2.2т Читати матеріал російською

Росія самостверджується в світі і показує, що вона не слабка і розвалена держава, що у неї є військові сили, спеціальні служби, які можуть зробити все, що завгодно.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав ексгенерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін, відповідаючи на питання про зовнішню агресивну політику РФ.

Зовнішня агресія Росії

Зовнішня агресія Росії

24 канал

"Росія знахабніла. Хоче сказати Заходу, що ми не гірші. Що у нас теж є війська і спецслужби, ми можемо робити все, що захочемо. Таке відчуття переваги переважало завдяки високим цінам на сировинні матеріали і на нафту. Росії вдалося домогтися сталого економічного становища і певного прогресу в житті населення. Тому там поки немає таких революційних настроїв. Кремль може розправлятися з ким завгодно і судовим шляхом, не обов'язково використовувати полоній для всіх цілей", – уточнив Калугін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, випробування крилатої російської ракети "Буревісник" закінчилися невдачею. Військові як мінімум п'ять разів запускали її і все обернулося провалом.

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Теми
Російська воєнна загроза Війна на Донбасі
Особа
Олег Калугін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я не нашёл "опасного прогноза" в тексте статьи.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Господин Калугин изволил "облегчиться". Свидомые, открывайте рты пошире!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот наглая Россия! Не хочет видишь ли плясать под западную дудку как это делают в (на) украине, плиебалтике и пшекоштане
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