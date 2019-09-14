"Росія знахабніла": екс-генерал КДБ озвучив небезпечний прогноз

Росія самостверджується в світі і показує, що вона не слабка і розвалена держава, що у неї є військові сили, спеціальні служби, які можуть зробити все, що завгодно.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав ексгенерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін, відповідаючи на питання про зовнішню агресивну політику РФ.

Зовнішня агресія Росії 24 канал

"Росія знахабніла. Хоче сказати Заходу, що ми не гірші. Що у нас теж є війська і спецслужби, ми можемо робити все, що захочемо. Таке відчуття переваги переважало завдяки високим цінам на сировинні матеріали і на нафту. Росії вдалося домогтися сталого економічного становища і певного прогресу в житті населення. Тому там поки немає таких революційних настроїв. Кремль може розправлятися з ким завгодно і судовим шляхом, не обов'язково використовувати полоній для всіх цілей", – уточнив Калугін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, випробування крилатої російської ракети "Буревісник" закінчилися невдачею. Військові як мінімум п'ять разів запускали її і все обернулося провалом.

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