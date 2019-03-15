Росія злякалася НАТО біля своїх кордонів: Радбез РФ підрахував війська противника

НАТО перекидає війська до кордону з Російською Федерацією.

Про це заявив голова секретаря Ради безпеки РФ Михайло Попов, пише РИА Новости. За його словами, за два роки чисельність контингенту НАТО швидкого реагування в рамках реалізації низки концепцій збільшилася з 25 до 40 тисяч осіб.

Як стверджує Попов, на території Балтії розгорнуті посилені батальйонні тактичні групи багатонаціонального складу, чисельність кожної — до тисячі військовослужбовців. Крім цього реалізується ініціатива США "3 по 30", що передбачає готовність до застосування протягом 30 діб 30 механізованих батальйонів, 30 авіаційних ескадрилей та 30 бойових кораблів блоку.

НАТО АР

Заступник голови Ради безпеки РФ зазначив, що на даний час реанімується система трансатлантичних перекидань військ посилення з Канади і США до Європи для розгортання великих угруповань військ на кордоні з РФ, що існувала в роки холодної війни.

"Для ефективного керування угрупованнями військ на східному фланзі НАТО формується штаб багатонаціональної дивізії "Північ" на базі управління Данської мотопіхотної дивізії. Судячи з повідомлень ЗМІ, 8 березня поточного року її оперативна група була розгорнута в населеному пункті Адажі у Латвії", — пише ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США висунули Росії жорсткий ультиматум. В Америці заявили, що вони можуть згорнути програму створення ракет, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, однак якщо Росія також почне дотримуватися угоди.

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