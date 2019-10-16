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16 жовтня • оновлено в 09:54
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Росія зібралася "закупорити" Чорне море: озвучені військові плани

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У Росії зібралися модернізувати десантні кораблі на повітряній подушці (ДКВП) "Зубр", які використовують для дій у внутрішніх морях.

Як пишуть "Известия", росіяни планують перетворити їх на справжні "кораблі зоряних воєн". Нова АСУ нібито в режимі реального часу буде управляти вогневими засобами і десантом.

Колишній начальник Головного штабу ВМФ РФ адмірал Валентин Селіванов стверджує, що "Зубри" здатні ефективно вирішувати цілий комплекс завдань у Балтійському, Чорному, Баренцовому і Японському морях.

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"Зубр"

"Зубр"

"Звезда"

"У планах радянського ВМФ кораблям такого типу відводилася важлива роль щодо захоплення Датських і Чорноморських проток. Така десантна операція дозволила б закупорити Балтійське і Чорне моря. Від військово-морської бази у Балтійську Калінінградської області до Данії кораблі могли дійти всього за кілька годин, що давало можливість провести блискавичну і несподівану атаку", – пояснив він.

Росія зібралася "закупорити" Чорне море: озвучені військові плани

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін в черговий раз налякав світове співтовариство новим гіперзвуковим зброєю.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И где сказано, что Россия хочет закупорить моря?))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Если понадобится, Тихий океан закупорим.
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