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31 березня • оновлено в 23:03
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Росія запустить у космос "ракету Перемоги" з гігантською георгіївською стрічкою та орденами

1.1т
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Роскосмос напередодні 9 травня запустить ракету "Союз-2.1а", прикрашену гігантською георгіївською стрічкою та радянськими орденами Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба російської держкорпорації. Старт ракети запланований 25 квітня о 4:51 (мск) із космодрому Байконур.

У Роскосмосі зазначили, що пуск буде присвячений 75-річчю Перемоги.

Із гігантською "колорадкою" й орденами: Росія запустить у космос "ракету Перемоги"

roscosmos.ru

Також у рамках акції "Безсмертний полк на МКС" ведеться збір даних ветеранів війни. Імена родичів, які воювали, росіян призвали вписати на сторінці Роскосмосу в забороненій в Україні соціальній мережі.

"Ракета Перемоги"

"Ракета Перемоги"

roscosmos.ru

"Ракета Перемоги" повинна вивести на орбіту транспортний вантажний корабель "Прогрес МС-14".

Стиковка "Прогресу" з модулем "Зірка" попередньо запланована на 8:13 за мск. Очікується, що на борту МКС у цей момент будуть перебувати російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Кріс Кессіді, старт яких на орбіту запланований на 9 квітня.

"Прогрес" доставить на станцію більше 2,5 т вантажів різного призначення, в тому числі 650 кг палива в баках системи дозаправки і 46 кг стислих газів.

У вантажному відсіку – 1,35 тонни вантажів, серед яких "контейнери з продуктами харчування, медикаменти, санітарно-гігієнічні матеріали для екіпажу, а також витратне устаткування бортових систем Міжнародної космічної станції", прилади для проведення експериментів і вода в баках, заявили в Роскосмосі.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії розсекретили документи про те, як 18 березня 55 років тому льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов здійснив перший у світі вихід у відкритий космос.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Друга світова війна День Перемоги
Місце
Росія
Теги
фотографии ракети космос Роскосмос
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ПУТИН РАЗВЕ НЕПОЛЕТИТ.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, послушайте Ю т уб русскую песню: "Маска" — Лев: "Позови меня с собой"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и напишите, если понравится... )))
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коршун федот
коршун федот
Поповнить падводно-касміческіє вайска. Індійський океан чекає.
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