Росія в останній момент провалила запуск хваленої ракети: що трапилося

У Росії раптово скасували запуск ракети "Союз-2.1а" із космодрому Плесецьк.
За словами представників ракетно-космічної галузі, причиною став збій в електрообладнанні носія. Про це повідомляє ТАСС.
Зазначається, що проблема була виявлена ще 24 січня – до початку заправки ракети.
Ракета "Союз"
РИА Новости
Водночас пуск "Союзу" разом із супутником "Меридіан-М" повинен був відбутися того ж дня.
Однак ракету вирішили зняти з модернізованого стартового комплексу. Несправність планують усунути за два тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів трапилася аварія.
У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.
Варто зазначити, що у зв'язку з цим глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін став об'єктом для нападок у мережі.. Його закликали піти у відставку і навіть вимагали укладення.
У травні в ракету-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк, вдарила блискавка. Надзвичайна подія трапилася одразу після пуску.
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