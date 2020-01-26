Росія в останній момент провалила запуск хваленої ракети: що трапилося

У Росії раптово скасували запуск ракети "Союз-2.1а" із космодрому Плесецьк.

За словами представників ракетно-космічної галузі, причиною став збій в електрообладнанні носія. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що проблема була виявлена ще 24 січня – до початку заправки ракети.

Ракета "Союз" РИА Новости

Водночас пуск "Союзу" разом із супутником "Меридіан-М" повинен був відбутися того ж дня.

Однак ракету вирішили зняти з модернізованого стартового комплексу. Несправність планують усунути за два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів трапилася аварія.

У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.

Варто зазначити, що у зв'язку з цим глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін став об'єктом для нападок у мережі.​​​​​. Його закликали піти у відставку і навіть вимагали укладення.

У травні в ракету-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк, вдарила блискавка. Надзвичайна подія трапилася одразу після пуску.

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