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26 січня • оновлено в 10:16
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Росія в останній момент провалила запуск хваленої ракети: що трапилося

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У Росії раптово скасували запуск ракети "Союз-2.1а" із космодрому Плесецьк.

За словами представників ракетно-космічної галузі, причиною став збій в електрообладнанні носія. Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що проблема була виявлена ще 24 січня – до початку заправки ракети.

Ракета "Союз"

Ракета "Союз"

РИА Новости

Водночас пуск "Союзу" разом із супутником "Меридіан-М" повинен був відбутися того ж дня.

Однак ракету вирішили зняти з модернізованого стартового комплексу. Несправність планують усунути за два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Місце
Росія
Теги
Роскосмос ракети
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Да в московии без перемен ракетки не летают, буревестник - который Пингвин взорвалси, лошарик утонул итд итп......................тока Путлер помог подняться падшей женщине( не иначе Машке захеровой)!!
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Толи дело запуски снарядов от катюши в стране на у
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Питон Каа
Питон Каа
И зачем только в украинских СМИ пишут про такие вещи, как космические ракеты...? Да половина рогулей даже не поняли о чем речь, а другая половина не поверила, что люди в принципе могут строить космические корабли...
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