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11 червня • оновлено в 18:59
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США захотіли визнати Росію спонсором тероризму: Захарова заявила про "абсолютне хамство"

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Пропозицію Республіканської партії США на офіційному рівні визнати Росію спонсором тероризму в МЗС РФ назвали "абсолютним хамством".

Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає РИА "Новости". Як стверджує вона, йдеться про "теоретичні вишукування".

Захарова сказала, що "з нового" в доповіді робочої групи американських парламентаріїв "лише абсолютно безпардонний заклик оголосити нашу країну державою-спонсором тероризму".

"Ну це, звичайно, абсолютне хамство, і до подібних заяв окремих представників американського політичного класу, які намагаються підвищити власну, як мені здається, впізнаваність на хвилі русофобії, ми давно звикли, перестали якимось чином серйозно реагувати. Просто даємо чітку однозначну кваліфікацію", – сказала вона.

Марія Захарова

Марія Захарова

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дослідницький комітет Республіканської партії США представив у Конгрес доповідь із пропозиціями визнати Росію "країною-спонсором тероризму" і ввести нові санкції.

Зокрема, Москву звинуватили в підтримці Корпусу вартових ісламської революції в Ірані, рухів "Хезболлах", "Талібан" і "Руського імперського руху".

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Санкції проти Росії Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
світовий тероризм санкции
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