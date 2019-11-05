"Росія - противник": генерал закликав готуватися до найгіршого сценарію Кремля

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив: з військової точки зору візит депутата Держдуми Росії на непідконтрольну територію Донбасу не має особливого значення.

"Це була провокація, але капітуляцією України і зрадою це називати не треба", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, він розцінює цей факт "двояко". "З одного боку, добре, що навіть ворог визнає – Україна виконує зобов'язання з розведення сил. Але, з іншого боку, в Росії цей факт розцінили як доказ того, що Україна здала все".

Російська Федерація – це противник, переконаний генерал

Генерал переконаний: на факт незаконного перетину державного кордону України представником влади РФ повинні відреагувати відповідні структури в Україні, зокрема, Міністерство закордонних справ. "Але пересмикування і спекуляція тут ні до чого", – зауважив він.

У той же час Романенко підкреслив: Російська Федерація становитиме небезпеку для України навіть в разі підписання мирного договору, повного припинення бойових дій і закінчення війни. "Загроза є і буде завжди, тому що на дворі війна. І навіть якщо вона закінчиться, загроза залишиться, знаючи лінію поведінки держави, яка називається Російська Федерація, особливо її ставлення до України", – сказав він.

"Російська Федерація – це противник. Тому завжди потрібно враховувати найгірший варіант його дій", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув в непідконтрольну частину населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР". Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

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