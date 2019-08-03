Росія повстане? У Москві почалися акції протесту, є затримані. Фото і відео

У суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Організатори акції запропонували учасникам вийти в будь-яку точку московського Бульварного кільця, пишуть "Ведомости", і вже о 12:00 почали з'являтися перші учасники протесту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Станом на 14:30 більше 43 росіян вже були затримані силовиками.

У центр міста з самого ранку стягнули поліцію і силовиків, а також направили вертольоти і автобуси з військовими.

Онлайн-трансляція протестів у Москві

Серед затриманих, зокрема, опозиціонерка Любов Соболь, яку підстерегли біля її штабу.

А вот как задерживали Любовь Соболь

Видео: Медиазона https://t.co/JcRrLs08vu pic.twitter.com/CGOMAS8k27 — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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