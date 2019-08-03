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Росія повстане? У Москві почалися акції протесту, є затримані. Фото і відео

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У суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Організатори акції запропонували учасникам вийти в будь-яку точку московського Бульварного кільця, пишуть "Ведомости", і вже о 12:00 почали з'являтися перші учасники протесту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Станом на 14:30 більше 43 росіян вже були затримані силовиками.

У центр міста з самого ранку стягнули поліцію і силовиків, а також направили вертольоти і автобуси з військовими.

Онлайн-трансляція протестів у Москві

Серед затриманих, зокрема, опозиціонерка Любов Соболь, яку підстерегли біля її штабу.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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