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Росія очолить Радбез ООН: що сталося

1.9т Читати матеріал російською

Протягом вересня 2019 року тимчасове головування в Раді Безпеки ООН переходить, в зв'язку з ротацією, до делегації Росії.

Про це стало відомо на офіційній сторінці відомства у Twitter. Перед цим в серпні в Радбезі ООН головувала Польща.

"Протягом вересня головування в Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", — повідомили в ООН.

Відзначимо, що після Росії, у жовтні СБ ООН очолюватиме ПАР, в листопаді — Великобританія, у грудні — США.

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Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять з них знаходяться за столом-підковою постійно — США, Франція, Великобританія, Китай і Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для прийняття рішень потрібно голосування більшості за умови одноголосного рішення всіх постійних членів. Головування в Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншого кожного місяця, згідно алфавітного порядку латинського алфавіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію жорстко розгромили на Радбезі ООН, а вона образилася. Все через те, що США не збираються ігнорувати ракетні розробки РФ і Китаю, і мають намір забезпечувати безпеку своїх союзників.

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Радбез ООН
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40 tetigistus
40 tetigistus
Слава Украине!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
40 tetigistus, СалоУронили! ПомоямСало!
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А чего из-за этого чубатые в шаровары опять насрали?
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