Росія очолить Радбез ООН: що сталося

Протягом вересня 2019 року тимчасове головування в Раді Безпеки ООН переходить, в зв'язку з ротацією, до делегації Росії.

Про це стало відомо на офіційній сторінці відомства у Twitter. Перед цим в серпні в Радбезі ООН головувала Польща.

"Протягом вересня головування в Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", — повідомили в ООН.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip - United Nations (@UN) September 1, 2019

Відзначимо, що після Росії, у жовтні СБ ООН очолюватиме ПАР, в листопаді — Великобританія, у грудні — США.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять з них знаходяться за столом-підковою постійно — США, Франція, Великобританія, Китай і Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для прийняття рішень потрібно голосування більшості за умови одноголосного рішення всіх постійних членів. Головування в Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншого кожного місяця, згідно алфавітного порядку латинського алфавіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію жорстко розгромили на Радбезі ООН, а вона образилася. Все через те, що США не збираються ігнорувати ракетні розробки РФ і Китаю, і мають намір забезпечувати безпеку своїх союзників.

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