Росія направила на Донбас нову партію боєприпасів – блогер

Після розведення сил на Станиці Луганській, в кінці липня Росія відправила на Донбас позачерговий "гуманітарний конвой", куди мало увійти медичне обладнання.

Але насправді замість медикаментів в "ДНР" прибула нова партія боєприпасів, написав в блозі на OBOZREVATEL Макс Баринов.

"Ось такі "медикаменти" відправляє Росія в якості допомоги "ДНР". Це патрони 7.62 ПС – патрон з кулею зі сталевим сердечником. Маркування 17 належить "Барнаульскому патронному заводу", який знаходиться в Алтайському краї Російської Федерації. Рік випуску 1996. Патрон призначений для ураження живих цілей, розташованих відкрито або за легкими укриттями, вогневих засобів і не броньованої техніки", – підкреслив блогер, підкріпивши написане фотографіями російських боєприпасів.

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" стягує бронетехніку на передову, переміщаючи її в нічний час. У Мінобороні попередили про небезпеку.

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