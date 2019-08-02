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Росія направила на Донбас нову партію боєприпасів – блогер

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Після розведення сил на Станиці Луганській, в кінці липня Росія відправила на Донбас позачерговий "гуманітарний конвой", куди мало увійти медичне обладнання.

Але насправді замість медикаментів в "ДНР" прибула нова партія боєприпасів, написав в блозі на OBOZREVATEL Макс Баринов.

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"Ось такі "медикаменти" відправляє Росія в якості допомоги "ДНР". Це патрони 7.62 ПС – патрон з кулею зі сталевим сердечником. Маркування 17 належить "Барнаульскому патронному заводу", який знаходиться в Алтайському краї Російської Федерації. Рік випуску 1996. Патрон призначений для ураження живих цілей, розташованих відкрито або за легкими укриттями, вогневих засобів і не броньованої техніки", – підкреслив блогер, підкріпивши написане фотографіями російських боєприпасів.

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Російські боєприпаси на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" стягує бронетехніку на передову, переміщаючи її в нічний час. У Мінобороні попередили про небезпеку.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт війна Гуманітарний конвой Росії
Особа
Макс Баринов
Місце
Україна Донецьк
Теги
Росія Новини Росії зброя
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Юг Руси
Юг Руси
Зачем содержать армию, разведку, ментов??? 3 - 4 блохера и фсьо! Макс Баринов, ФашикДонецкий, настоящие разведчики, контрразведчики, Штырлиц, который вагонами отправляет в Россию двухсотых ... )))))))))))))))))))))))))))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ху...ня на постном масле. Такие доказательства легко накрапать не слезая с толчка за 10 мин.
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