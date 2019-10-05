"Росія - дурдом з гей-парадом!" Прилепин налякав Москву Майданом

Скандальний російський письменник Захар Прилепин лякає росіян "майданом" і порівнює країну з гей-парадом.

В ефірі НТВ він заявив, що не хоче бачити біля керма РФ людей, для яких "наша кримська перемога і наше донбаське стояння було часом ганьби. Вони так і кажуть: часом ганьби. Які хочуть все, як вони це називають, крадене - повернути".

Прилепин зазначає, що ніколи не прийме таких людей і не повірить в їх гуманізм і благі наміри. За його словами, у них зовсім інша система цінностей і їх ніщо не ріднить з ним, навіть російська література.

"Моя Батьківщина - це і є найвища форма моєї волі. Мене можуть не влаштовувати - і не влаштовують - ситі коти у владі, але мене влаштовує, як мінімум, географія моєї країни і її перемоги, її вічний безсмертний полк", - підкреслив Прилепин.

Захар Прилепин

Письменник вважає, що його опоненти спочатку нібито борються з корупцією, але, отримуючи владу, не вирішують цю проблему.

"Замість цього країна починає нагадувати дурдом з гей-парадом - і в переносному сенсі, і в самому прямому. І щоб обов'язково Сталін був зрівняний з Гітлером, і ще сто пунктів, які проходять через моє серце", - заявив Прилепин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник Захар Прилепин, який воював в "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

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