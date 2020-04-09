9-го квітня пройде чергова зустріч в рамках ОПЕК+, де Росія буде намагатись домовитись з Саудівською Аравією і Ко про зменшення видобутку нафти, щоб якось стабілізувати ціни. Власне ціни вже стабілізувались. Brent на рівні 32, російська Urals на рівні 25. Апокаліптичні новини про від'ємну ціну звичайно красиво звучать, але це тимчасове явище.

Путін за тиждень вже втретє звернувся до народу. Не дуже зрозуміло, що він хоче їм сказати, але якось так виходить, що росіяни тихо присіли на карантин і грошей їм не дадуть. Ситуація дуже схожа на українську, але ми ж не кажемо, що супер-держава і не розказуємо в мультиках, як будемо знищувати Вашингтон.

Отже, для підтримки звичного рівня життя і щоб вистачало грошей на геополітичні амбіції росіянам доведеться почати витрачати свої останні резерви. "Останні" - звучить дещо драматично, але насправді це доволі багато грошей.

У ФНБ зараз близько 142 млрд доларів - це колишні російські мрії про пенсійну реформу та національні проекти. В чергу за цими грошима вишукувались великі російські державні монополії та олігархи, проекти яких треба буде рятувати.

Також у росіян великі валютні резерви - це валюта, золото та іноземні цінні папери. Мова йде про приблизно ще 550 млрд доларів. Гроші частково будуть витрачатись для підтримки рубля та покриття дефіциту бюджету. До нуля не спустять, але також будуть витрачати.

Здавалось би, росіянам нічого не загрожує, бо гроші є. Але є одне але. За місяць-два за грошима почнуть приходити всякі "аерофлоти" та "сбєрбанки". А ще там є купа дотаційних регіонів, військових пенсіонерів, Донбас та Сирія. Як ви бачите, місця на цьому святі життя простим росіянам нема.

До речі, для Путіна це реально трагедія. Прийняв країну з боргами та без грошей. І наче все було круто - гроші відкладали і їх завжди вистачало на всі авантюри та проекти, а зараз прийшов час їх просто витратити. І вже як раніше ніколи не буде. Це дивне розуміння того, що зеніт вже пройдено і тепер буде тільки гірше.

Минулий тиждень показав, що саудити можуть власними силами знищити Росію. Це приємно, але окрім нас це нікому непотрібно. То ж швидкої перемоги не буде, але росіян поступово будуть видавлювати з ринку. Будь-яка ціна нижче 42 доларів автоматично зменшує російські резерви, але зараз почнеться світова криза, то ж всі домовленості будуть тимчасові, бо гроші будуть потрібні всім.

Навіть відскочити до рівня 42 доларів нічого не врятує, якщо зменшиться російська частка у видобутку - а вона зменшиться, бо кожен буде дотримуватись своїх інтересів і всякі Нігерії та США за потреби будуть видобувати скільки хочуть. Те саме будуть робити росіяни. І так будуть робити всі, тому скоро доведеться ще раз домовлятись і так по колу, поки світова економіка не вийде з кризи. Чи не вийде. Чи вийде, але без росіян.

Сенсу домовлятись зараз взагалі нема, бо ніхто не знає, коли завершиться активна фаза карантину. "Давайте вже після вірусу" - всі домовленості зараз будуть тимчасові. Більш менш щось стане ясно тільки за пару місяців. До тої пори всі ринки буде трусити і буде не до нафти - ніхто нікуди не літає, всі мегапроекти зупиняються, поки нічого не ясно, а нафти закуплено вдосталь.

Росія без нафто-доларів - це як України чи Білорусь. Чи зможуть росіяни знову жити без грошей - звичайно зможуть, але тоді треба буде забути про всі геополітичні понти. А Крим та Донбас доведеться повернути. І заплатити зверху репарації. Нам треба пильно слідкувати за рівне російських валютних резервів та ФНБ - зрештою, це ж наші гроші.

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