Російський актор вирішив "помиритися" з українцями, назвавши борщ "російським". Фото та відео

Російський комедійний актор Андрій Бочаров назвав борщ "російською" стравою, чим викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. Водночас він стверджує, що така тема допоможе "помиритися" з українцями.

Обговорення дісталося і до пропагандистської програми "60 хвилин" на "Росія 1", на якій українців звинуватили в "атацы" на артиста (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Спочатку Бочаров опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографію борщу і підписав її: "Після ковзанки відмінно заходить російський борщ", під якою згодом набралося майже 7 тисяч коментарів.

Потім актор вирішив "прояснити ситуацію", пославшись на якогось кухаря, що працює з 1953 року в ресторанах, який заявив, що борщі бувають різними: "по-естонськи", "по-татарськи", "по-кубанськи", "по-українськи".

"Насправді, справжній, класичний, споконвічний борщ – це "російський борщ" або просто борщ", – стверджує Бочаров.

Водночас в пропагандистській програмі він заявив, що вважає обговорення цієї теми "корисною".

"У цієї локалізованої проблеми є відмінне рішення, і ми можемо на його прикладі показати, як ми можемо примиритися з українцями. Не називати борщ російським чи українським, а називати "борщ по-російськи", "борщ по-українськи"", – сказав актор.

Його заява викликала хвилю обурення з боку українців в коментарях, які нагадали, що подібне російське блюдо – це щі. Деякі також стали іронізувати і пропонувати піти далі і привласнити росіянам піцу, бургери, хамон або сир Брі.

Водночас переважали звичайно ж російські коментатори, які часто нагадували про те, як вони окупували Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бочаров вже потрапляв в скандал через своєї заяви щодо вибуху в політехнічному коледжі в Керчі, який стався в 2018 році і забрав життя 21 людини.