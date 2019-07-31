Російських журналістів в Африці вбили люди "кухаря" Путіна – розслідування

Вбивство трьох російських журналістів Олександра Расторгуєва, Орхана Джемаля та Кирила Радченка в Центрально-Африканській республіці 30 липня 2018 року, було навмисним і професійно виконаним.

До такого висновку прийшли дослідники Центру "Досьє", які цілий рік проводили своє власне розслідування того, що сталося. На їхню думку, до вбивства журналістів причетні люди російського бізнесмена і друга президента Володимира Путіна Євгенія Пригожина, який готує в ЦАР найманців для військових кампаній.

Компанії Пригожина займаються в Росії організацією харчування керівництва країни, тому його часто називають "поваром Путіна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Нагадаємо, що російські журналісти поїхали в Африку знімати документальний фільм, присвячений діяльності "ПВК Вагнер", яку пов'язують з Пригожиним. За версією влади ЦАР, підтримана російським МЗС, журналістів вбила група людей в тюрбанах, які говорять по-арабськи, з метою пограбування. В "Досьє" запевняють, що ця версія розсипається, у неї немає ніяких серйозних доказів.

Вбиті в ЦАР російські журналісти Obozrevatel

"Характер отриманих поранень говорить про те, що вбивство було навмисним і професійно виконаним. Його мотив не може пояснюватися простим прагненням заволодіти майном убитих. Тим більше, що в ЦАР за командою журналістів було організовано стеження. Їх місцевий водій, Бьенвеню Дувокама, ймовірно, агент жандармерії, підтримував постійний оперативний зв'язок з жандармом Еммануелем Котофен. Той в свою чергу відстежував переміщення журналістів і знаходився в безпосередній близькості від них", – йдеться в розслідуванні.

Котофей весь час був на зв'язку із інструктором по зовнішньому спостереженню, контрнаглядом, вербуванням та агентурної роботи компанії "М-Фінанс" Олександром Стільниковим. А той спілкувався з Валерієм Захаровим – радником президента ЦАР і керівником групи інструкторів "Компанії" Євгенія Пригожина.

"Фіксера "Мартіна", співробітника ООН, контакти якого дав команді журналістів спеціальний кореспондент афілійованого з Євгеном Пригожиним Кирило Романовський, не існувало. Він був вигаданий координаторами ретельно спланованої операції. Після вбивства "Мартін" зник. Вбиті журналісти жодного разу з ним не розмовляли по телефону, бо Романовський наполягав на спілкуванню по по смс. Мовляв, в Бангі поганий зв'язок. Але це не так, як і багато іншого, сказане ним", – стверджують розслідувачі.

За їх словами, до приїзду журналістів приготувалися заздалегідь. Це була повна конспірація. Номер телефону "Мартіна" був зареєстрований на підроблений документ Erika Mustermann. Він використовував мобільний зв'язок тільки три дні – 5, 7 і 10 липня, нікому не дзвонив. Номер водія Бьенвеню також був зареєстрований на вигадане ім'я TOMA MARIANA 27 липня 2018 року. Активність номера, за даними стільникового оператора Telecel, була зафіксована виключно в період з 28 по 30 липня. З метою конспірації Бьенвеню використовував новий телефонний апарат.

Переписка журналістів dossier.center

Переписка журналістів dossier.center

Вже після вбивства журналістів, з 31 липня 2018 року була розгорнута кампанія з дезінформації з метою перешкоджанню незалежного розслідування. Активну участь в ній бере Кирило Романовський і підконтрольні Пригожину ЗМІ. Вони хочуть покласти відповідальність за події на арабомовних бандитів або на французькі спецслужби. Також вони повністю вивели з-під підозр осіб, пов'язаних з Євгеном Пригожиним, включаючи Кирила Романовського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст з'ясував, що досліджували моряки на "лошарику". За його словами, на кону – трильйони доларів.

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