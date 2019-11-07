Російські найманці в Лівії: у РФ влаштували істерику та звинуватили США

У Росії заперечують, що до Лівії прибули сотні російських найманців.

Про це "РІА Новости" розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Я категорично відкидаю подібні домисли. Ми діємо в інтересах лівійського врегулювання, ми підтримуємо відповідні зусилля, зокрема по лінії ООН, ми перебуваємо в діалозі з тими, хто так чи інакше впливає на ситуацію", – повідомив дипломат.

Рябков звинуватив американські ЗМІ, які поширюють "різні небилиці, зловмисні чутки, вигадки" про Росію. Водночас він зазначив, що в Москві "до цього вже звикли" і ставляться спокійно.

Також він вважає, що такі "періодичні вкиди подібного роду" про Росію негативно впливають на настрій американців у своїй країні.

"Загальна атмосфера в США, на жаль, не сприяє нормалізації наших зв'язків, до чого ми прагнемо", – вважає Рябков.

Російські найманці Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, New York Times писало, що до Лівії прибули майже 200 російських найманців із "ПВК Вагнера", серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього, в країні засікли ракети і авіацію Росії.

Також у Лівії лікарі забили на сполох через поранення кулями, які миттєво вбивають і не виходять з тіла, що характерно для зброї російських снайперів.

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