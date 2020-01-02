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2 січня • оновлено в 13:30
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Естонія висунула Росії територіальні претензії: історик розставив крапки над "i"

4.4т
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Російський історик, опозиційний політик Андрій Зубов заявив про те, що територіальні претензії Естонії до Росії, які базуються на Тартуському мирному договорі, не мають підстав.

"Цей договір дійсно був підписаний із незаконним, тоді ніким не визнаним комуністичним режимом у Москві. Але після цього, у 1975 році, була підписана Гельсінська угода про непорушність кордонів у Європі", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Тому претензії Естонії на ці землі настільки ж безглузді, як і претензії Росії на Естонію, скажімо, за угодою XVIII століття", – зауважив історик.

Естонія висунула Росії територіальні претензії

Естонія висунула Росії територіальні претензії

За його словами, укладання Тартуського мирного договору у 1920 році було вимушеним кроком з боку Естонії. "Тому що Естонія потребувала визнання. Таким чином вона отримала землі Санкт-Петербурзької і Псковської губерній, які в той час були зайняті естонськими військами".

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"Але це все вже в минулому, і нинішні кордони непорушні", – наголосив Зубов. "До речі, це головний аргумент і на користь того, що Крим і Донбас повинні, безумовно, належатиме Україні – бо кордони в Європі непорушні і ніхто їх не переглядає", – сказав історик.

Як писав OBOZREVATEL, у новорічному привітанні спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас нагадав Росії про Тартуський мирний договір, від дня підписання якого виповнюється 100 років. Він заявив, що документ досі дійсний. Згідно з ним, Естонії належала частина Ленінградської та Псковської областей.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Андрій Зубов
Місце
Естонія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
В 1975 году был СССР.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Во Медовар даёт!))
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Pollak John
Pollak John
Зубов сам себе противоречит )
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