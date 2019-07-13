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"Рогозін свалює з Омська!" Мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто

4.8т Читати матеріал російською

На записі камер відеоспостереження потрапило незвичайна ДТП, яка сталася в Омську (Росія).

Виїжджаючи з парковки одного з місцевих торгових центів, машина зробила два сальто, а потім впала на бік (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

У прес-службі Державтоінспекції по Омській області уточнили, що автомобіль ВАЗ допустив наїзд на перешкоду. З місця події водій зник.

Користувачі в мережі іронічно припустили, що за кермом був генеральний директор Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін.

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"100% в салоні гриміла ру-попса в стилі "два притупування, три плескання". На Берлін! Тагіл!", "Рогозін свалює з Омська?", "З Омська так просто не втекти", - прокоментували вони.

"Рогозін свалює з Омська!" Мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто
"Рогозін свалює з Омська!" Мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинуло троє осіб.

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Місце
Росія Омськ
Тег
Новини Росії
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