"Рогозін свалює з Омська!" Мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто

На записі камер відеоспостереження потрапило незвичайна ДТП, яка сталася в Омську (Росія).
Виїжджаючи з парковки одного з місцевих торгових центів, машина зробила два сальто, а потім впала на бік (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).
У прес-службі Державтоінспекції по Омській області уточнили, що автомобіль ВАЗ допустив наїзд на перешкоду. З місця події водій зник.
Користувачі в мережі іронічно припустили, що за кермом був генеральний директор Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін.
"100% в салоні гриміла ру-попса в стилі "два притупування, три плескання". На Берлін! Тагіл!", "Рогозін свалює з Омська?", "З Омська так просто не втекти", - прокоментували вони.
скріншот
В Омську чоловік авангардним способом виїхав з парковки.- Єхидні твіти (@_U_R_I_c) July 12, 2019
Машина відновленню не підлягає, чоловік відбувся дрібним ремонтом. pic.twitter.com/B6GNE0Jg6J
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинуло троє осіб.
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