"Рогозін свалює з Омська!" Мережу розсмішило епічне відео з паркуванням авто

На записі камер відеоспостереження потрапило незвичайна ДТП, яка сталася в Омську (Росія).

Виїжджаючи з парковки одного з місцевих торгових центів, машина зробила два сальто, а потім впала на бік (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

У прес-службі Державтоінспекції по Омській області уточнили, що автомобіль ВАЗ допустив наїзд на перешкоду. З місця події водій зник.

Користувачі в мережі іронічно припустили, що за кермом був генеральний директор Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін.

"100% в салоні гриміла ру-попса в стилі "два притупування, три плескання". На Берлін! Тагіл!", "Рогозін свалює з Омська?", "З Омська так просто не втекти", - прокоментували вони.

скріншот

В Омську чоловік авангардним способом виїхав з парковки.

Машина відновленню не підлягає, чоловік відбувся дрібним ремонтом. pic.twitter.com/B6GNE0Jg6J - Єхидні твіти (@_U_R_I_c) July 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинуло троє осіб.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.