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"Різниці ніякої": китайці знайшли в Росії новий "Чорнобиль" і возять туди туристів

8.2тЧитати матеріал російською

У Росії туристів замість Чорнобиля возили до Челябінська.

Таку новину з місцевого сайту помітив користувач Twitter під ніком "Фашик Донецький". "Китаєць продавав тури в Чорнобиль, але возив туристів у Челябінськ", — йдеться в заголовку статті.

Така новина викликала подив і сміх серед користувачів мережі.

"Різниці навіть челябінці не бачать", — прокоментував користувач jesse_pinkman. Його доповнив Арзітектор Мендисабаль: "Іноземці різниці не помітили".

"Різниці ніякої": китайці знайшли в Росії новий "Чорнобиль" і возять туди туристів
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"Нормально! Китаєць побував і там, і там. Подивився і вирішив, що Челябінськ більше схожий", — іронізує Кіра Ласкіс.

"Різниці ніякої": китайці знайшли в Росії новий "Чорнобиль" і возять туди туристів

У самій статті ж сказано, що багато туристів взагалі не помічали ніякої різниці. До тих пір, поки тур для себе і своєї сім'ї купив глава Міненерго Китаю Ла Міндун. Сам чиновник був уже в 80-х в Чорнобилі і легко впізнав підроблення. Тепер невдачливий гід отримав 10 років за шахрайство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина сцен з американського серіалу "Чорнобиль" знімали в Борисполі на базі бригади транспортної авіації ЗСУ.

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Тема
Чорнобильська зона
Місце
РосіяЧелябінськ
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