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17 лютого • оновлено в 13:16
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Різанина у знаменитому храмі Москви: момент потрапив на відео

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Момент нападу чоловіка з ножем на громадян у православному храмі святителя Миколая Чудотворця, який трапився 16 лютого на вулиці Бакунінській у Москві, потрапив на відео.

Ролик опублікував Telegram-канал "РУ_ЧП" із посиланням на пресслужбу МВС РФ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції нагадали, що 26-річний житель Липецька, озброєний ножем, увірвався до вівтаря і поранив там двох осіб. Парафіяни затримали нападника і здали його співробітникам правоохоронних органів.

У Москві 26-річний чоловік із ножем увірвався до храму й поранив двох людей

У Москві 26-річний чоловік із ножем увірвався до храму й поранив двох людей

"У нього вилучено ніж, рукавички та згорток із речовиною рослинного походження. Дослідження показало, що це марихуана", – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 213 і 216 КК РФ. Фігуранта затримали, слідство має намір звернутися з клопотанням до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Telegram-канал РУ_ЧП

У мережі також з'явилося відео з допиту Юхима Єфімова, якого й звинувачують у нападі на громадян у храмі. Ролик опублікував канал LIFE в Twitter.

"Я зайшов до церкви й завдав певні колоті рани", – зізнався чоловік.

Водночас на запитання про те, що його підштовхнуло накинутися з ножем на батюшку, він заявив, нібито така ідея прийшла йому в голову спонтанно.

"Не з тієї ноги встав. Прокинувся, особливо радості не було", – пояснив Єфімов.

Підозрюваний у нападі

Підозрюваний у нападі

Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Telegram-канал РУ_ЧП

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Момент нападу в московському храмі святителя Миколая Чудотворця

Telegram-канал РУ_ЧП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві до храму Святителя Миколая на Бакунінській вулиці увірвався чоловік із ножем і з криками "Біси, повбиваю!" почав різанину просто під час служби, полоснувши лезом двох чоловік.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
церква Новини Росії кримінал напад
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