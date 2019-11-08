"Репресії Сталіна прекрасні!" Російський письменник зробив дику заяву

Відомий російський письменник Олександр Проханов назвав репресії Сталіна в СРСР "прекрасними" і "чудовими".

Він вважає, що саме репресії служили перемозі 1945 року і це повинно бути визнано. Заява письменник зробив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Проханов заявив, що Росію задумали як силу, яка зупинить фашизм.

"І Росії, саме радянської, сталінської Росії, було призначене зупинити це зло. І це було зроблено жахливими засобами, але інших не було – пекло ж не перемагається ...", – сказав він.

Він додав, що всі невинні жертви сталінського тоталітарного режиму працювали на знищення Рейху.

"Давайте виправдаємо репресії. Вони ж прекрасні, правда? Вони прекрасні, і ви теж за це", - звернувся він до ведучого.

Також письменник розповів, як побував на Колимі, де жителі СРСР йшли по етапах.

"Вони добували золото. Вони добували золото, і з цього золота не робили намист, які не робили годин за 200 тисяч доларів, які носять на зап'ястях наші ... Це золото йшло на покупку заводів, інженерів, технологій. Це було теж золото перемоги. І тому ці мученики, мученики Колими, вони в своєму абсолютно неприроднім, трагичном буття знову працювали на 45-й рік ", – підсумував Проханов.

Проханов захопився репресіями Сталіна КП

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