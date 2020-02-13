Головна Новини
13 лютого • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Якщо вже пішла така п'янка..." Невзоров жорстко потролив Путіна через Бога в конституції

761
Читати матеріал російською

Якщо російський президент Володимир Путін вносить ім'я Бога в конституцію країни, потрібно також змінити військову присягу і навіть клятву Гіппократа.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" сказав російський публіцист Олександр Невзоров. За його словами, лідер РФ "ласкаво взяв країну за гудзик і інтимним шепотом сказав, що це не його капризи і не його ініціатива, а голос самого життя".

Олександр Невзоров, Володимир Путін і патріарх Кирило

Олександр Невзоров, Володимир Путін і патріарх Кирило

"Внесення Бога в Конституції та інші дурощі, як запевняє Путін, продиктовані самим життям. Раз вже пішла така пиятика, варто внести корективи у військову присягу і клятву Гіппократа. Отримавши доступ до постачання армії, потрібно сказати, що "клянусь не красти матеріально-фінансові ресурси на суму, що перевищують один мільйон доларів". А майбутній лікар має покласти руки на клізму з портретом міністра охорони здоров'я і сказати: "Отримуючи високе звання лікаря, клянусь не використовувати наркоз для сексуального насильства над пацієнтками молодше 60 років", – іронічно підкреслив публіцист.

Новини
"Поважає без взаємності": Пєсков покепкував про почуття Путіна до України

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін піде з поста президента достроково, у 2022 році його не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Путін Олександр Невзоров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії РПЦ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
у Невзорова - горе.....полная деменция и слабоумие. Шансов на поправку нет. Еще бы- столько бухать ! От его имени пишут всякие провокаторы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиот, Путин не предлагал вносить Бога в Конституцию. Кто-то предложил, но это был не Путин
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги