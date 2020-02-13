"Якщо вже пішла така п'янка..." Невзоров жорстко потролив Путіна через Бога в конституції

Якщо російський президент Володимир Путін вносить ім'я Бога в конституцію країни, потрібно також змінити військову присягу і навіть клятву Гіппократа.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" сказав російський публіцист Олександр Невзоров. За його словами, лідер РФ "ласкаво взяв країну за гудзик і інтимним шепотом сказав, що це не його капризи і не його ініціатива, а голос самого життя".

Олександр Невзоров, Володимир Путін і патріарх Кирило

"Внесення Бога в Конституції та інші дурощі, як запевняє Путін, продиктовані самим життям. Раз вже пішла така пиятика, варто внести корективи у військову присягу і клятву Гіппократа. Отримавши доступ до постачання армії, потрібно сказати, що "клянусь не красти матеріально-фінансові ресурси на суму, що перевищують один мільйон доларів". А майбутній лікар має покласти руки на клізму з портретом міністра охорони здоров'я і сказати: "Отримуючи високе звання лікаря, клянусь не використовувати наркоз для сексуального насильства над пацієнтками молодше 60 років", – іронічно підкреслив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін піде з поста президента достроково, у 2022 році його не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці.

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