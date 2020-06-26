Долго ли будет жить человек, если ему вырвать сердце? А государство, если ему удалить Конституцию? Именно эта операция по ампутации основного Закона и происходит в эти дни – на участках, оборудованных даже в автобусах и багажниках автомобилей. Надо было по всей стране расставить кабинки биотуалетов и каждую урну назвать голосовательной. Путин добивает страну на глазах у всего мира – руками её же населения, превращенного в тупое покорное мясо, прущееся по воле козла на скотобойню. И похоже, что мы наблюдаем последний акт самоубийства постсоветских сектантов.

Росстат с пеной на губах еще в начале 2020 года вещал о 146 миллионах граждан России, признавая, однако, что население сокращается: дескать, в 2018 году оно сократилось на 99 тысяч, а в 2019-м – на 34. И лукаво подмигивал в сторону мигрантов, активно восполняющих живое поголовье рабов. А тут официальный доктор допустил досадную оплошность, разгласив государственную тайну. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда" - возьми, да и ляпни: "Для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции, потребуется до 70 млн. доз вакцины". Если он говорит именно о массовой (т.е., поголовной и обязательной) вакцинации – то получается, что, с учетом лиц, имеющих противопоказания, речь может идти о 80-90 млн. граждан России. И это все? Вы, конечно, простите, но таким количеством живого мяса никакого врага не закидать – тем более что враг уже давно в Кремле и истребляет народ со всей беспощадностью оккупанта. Вы только представьте: устроить военные парады по всей стране в период свирепой эпидемии, потом погнать поголовье на бойню ковид-голосования, ничуть не смущаясь даже официальными лживыми цифрами заболевших. Путин швыряет людей в топку, швыряет живьем. С одной стороны, люди сбиты с толку пропагандой на тему "это обычный грипп", с другой – насмерть запуганы: "если не явиться на голосование – увольнение неизбежно". Как думаете: сколько народу заразится коронавирусом в процессе легитимации обнуляйтера? А сколько потом умрёт? – ибо про изобретенную вакцину можно врать напропалую хоть сто лет, но это ничего не значит. Можно даже бесконечно "испытывать" некие фармацевтические смеси на человекообразных добровольцах. Но факт остается фактом: до вакцины от коронавируса человечеству еще далеко, и усатой фашне типа Пескова веры меньше, нежели профессуре Оксфорда, трижды вспотевшей от усердия, но неизменно констатирующей: "эффективное средство не найдено". Вот и получается, что с учетом уровня полудохлой медицины и зверских условий выживания, коронавирус выкосит от четверти до трети поголовья путинской пещеры, а это значит, что через пару лет на "скрепной" территории останется около 60 млн. жителей. Потому и обратилось государево внимание на 16-летних, коим уготована участь вкалывать с 16 лет и платить без устали в вечно разворовываемую казну.

Но Путин думает не только об этом. В его голове вызрела концепция закручивания страны в новую историческую спираль, все больше напоминающую мясорубку. Статья демагога-любителя, вскормленного мифами методичек, составленных для начинающих сексотов, приоткрывает потайную дверь в путинское мыслехранилище. В этой коробке с полуистлевшей дохлятиной центральное место занимает тень сталинской Ялты с её расчерченными зонами влияния. Вот и выстраивается в стройную цепочку болезненная настойчивость плешивца с никому не нужной мишурой в виде салютов в честь "освобождения" то Вильнюса, то Риги, а то и вовсе – Братиславы. Фантомные боли оттяпанных историей государств – участниц Варшавского договора, до зубовного скрежета терзают бункер-страдальца. Рассыпающееся былое имперское величие, в реальности обернувшееся хитрой мордой Лукашенко и презрительной усмешкой туркменбаши – наносят глубокую рану сексоту, и без того травмированному "великой геополитической катастрофой ХХ века". Он жаждет если и не полного реванша, то жестокой мести, ощутив себя правопреемником униженного и растоптанного СССР. Он уже не помнит, как тырил нефть в обмен на продовольствие и целовался взасос с бандитом дедом Хасаном, как таскал чемоданы Собчака и пресмыкался перед Ельциным. Вот уже 20 лет он – сакральная фигура на политической спец-доске, вросшая в неё всеми корнями, и нет такой силы, способной её срубить. Он – сам себе ферзь и сам себе гроссмейстер. И не беда, что окружение воровато, а генералитет – дебиловат: шантажировать-то можно до посинения!

Сразу после голосования население России начнут ментально готовить к новой войне. Уже сейчас понятно, что никакие Европа с Америкой границ для россиян не откроют. Можно вдохновенно врать на весь мир о том, как Россия "вышла на плато", но уже ближе к осени все увидят, как на пик первой волны угрожающе наложилась волна вторая. Ритуальщики, готовящиеся к соревнованиям по рытью могил на скорость, невольно выдают государственную тайну №2: скоро вся Россия будет превращена в одно большое кладбище, стоящее среди руин путинской стабильности. А всех, кто выжил, плешивый полководец определит в войска: работы-то все равно не будет, ибо предприятия растащат окончательно, и все, что останется – это идти в какое-нибудь ЧВК: убивать людей в Африке или дохнуть самому в ливийских песках. И вечно покорный необразованный условный Ваня скажет в свое оправдание: "Другой-то работы все равно нет, а на этой хотя бы платят…"

Утешает одно: запас прочности у этой компостной кучи невелик. Россия будет деградировать весело и с огоньком: эпоху техногенок-то никто не отменял. И когда Путина вынесут по причине долгожданной победы Чейн-Стокса – радоваться будет уже практически некому. Разве что китайские товарищи безразличным взглядом проводят его окоченевший труп в последний путь по плавно текущей реке истории.

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