Раптом зійшли з розуму: спливла скандальна правда про групу Дятлова

Учасники групи Ігоря Дятлова, які загинули в горах Північного Уралу в 1959 році, могли знаходитися під дією речовини, схожої на допінг, яке містило галюциногени.

Таку думку висловив експерт Фонду національної і міжнародної безпеки, письменник Олег Хлобустов у бесіді з журналістами "Комсомольської правди". "І в ті часи спортсмени шукали якісь засоби, які збільшують витривалість організму. Тобто те, що сьогодні називають допінгом. Тоді найчастіше це були так звані народні засоби", — зазначив він.

Хлобустов припустив, що хтось із учасників групи міг взяти з собою в похід і "додати, припустимо, в чай якусь суміш, в яку входять галюциногени", можливо, навіть не припускаючи таких сильних побічних ефектів.

"Настала задуха, порушення зору, зміни в психіці... Але це всього лише припущення. І навряд чи на сьогоднішній день вони можуть бути підтверджені даними судово-медичних експертиз", — зауважив письменник.

Група Дятлова Фонд пам'яті групи Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розкрили деталі загибелі ще одного учасника групи Ігоря Дятлова Рустема Слободіна. За словами родичів, він був витривалим і спортивним, досвідченим туристом, але це не врятувало його від загибелі в снігах із проломленою головою.

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