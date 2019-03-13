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Раптом зійшли з розуму: спливла скандальна правда про групу Дятлова

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Учасники групи Ігоря Дятлова, які загинули в горах Північного Уралу в 1959 році, могли знаходитися під дією речовини, схожої на допінг, яке містило галюциногени.

Таку думку висловив експерт Фонду національної і міжнародної безпеки, письменник Олег Хлобустов у бесіді з журналістами "Комсомольської правди". "І в ті часи спортсмени шукали якісь засоби, які збільшують витривалість організму. Тобто те, що сьогодні називають допінгом. Тоді найчастіше це були так звані народні засоби", — зазначив він.

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Хлобустов припустив, що хтось із учасників групи міг взяти з собою в похід і "додати, припустимо, в чай якусь суміш, в яку входять галюциногени", можливо, навіть не припускаючи таких сильних побічних ефектів.

"Настала задуха, порушення зору, зміни в психіці... Але це всього лише припущення. І навряд чи на сьогоднішній день вони можуть бути підтверджені даними судово-медичних експертиз", — зауважив письменник.

Група Дятлова

Група Дятлова

Фонд пам'яті групи Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розкрили деталі загибелі ще одного учасника групи Ігоря Дятлова Рустема Слободіна. За словами родичів, він був витривалим і спортивним, досвідченим туристом, але це не врятувало його від загибелі в снігах із проломленою головою.

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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