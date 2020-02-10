"Рано говорити!" У Путіна раптово одумалися з ідеєю повернути послів в Україну

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва і Київ не ведуть ніякої предметної розмови щодо обміну послами між країнами.

І про кандидатури на пост російського представника в Україні говорити рано. Його коментар щодо цього цитує ТАСС.

"Загалом між країнами на експертному рівні певні контакти мають місце, але предметної розмови про обмін главами дипломатичних місій досі не було", – зізнався представник Кремля.

Дмитро Пєсков

Водночас Пєсков визнав, що така готовність декларується міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

"Але про кандидатури говорити передчасно", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

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