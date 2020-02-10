"Рано говорити!" У Путіна раптово одумалися з ідеєю повернути послів в Україну

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва і Київ не ведуть ніякої предметної розмови щодо обміну послами між країнами.
І про кандидатури на пост російського представника в Україні говорити рано. Його коментар щодо цього цитує ТАСС.
"Загалом між країнами на експертному рівні певні контакти мають місце, але предметної розмови про обмін главами дипломатичних місій досі не було", – зізнався представник Кремля.
Дмитро Пєсков
Водночас Пєсков визнав, що така готовність декларується міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
"Але про кандидатури говорити передчасно", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.
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