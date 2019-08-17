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"Ракета з мультика Путіна": з'явилися нові подробиці про ядерний вибух у Росії

1.6т Читати матеріал російською

Російська ракета, що вибухнула під час випробувань під Архангельськом, є старою радянською розробкою, від якої СРСР відмовився через її ненадійність.

Про це розповів в ефірі ObozTV опозиційний російський політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, йдеться про ракету, яку президент РФ Володимир Путін показував у гучному відеоролику з ядерним ударом по США.

"На мій погляд, те, що сталося, досить зрозуміло... У когось "вистачило розуму" зробити ракету, яку Путін показував у своїх мультиках. Насправді, це стара радянська розробка. Я мав трохи відношення до атомної галузі на зорі своєї кар'єри. Це стара радянська розробка, яку Радянський Союз не став не те що ставити на озброєння, а випробовувати, тому що занадто небезпечно", – зазначив російський політик.

"Уявіть собі літаючий ядерний реактор. Будь-який летючий засіб має особливість іноді падати, хай це відбувається в сотих частках випадків, але іноді вони, чорт забирай, падають. Ніхто ж не робить літаки з атомними реакторами, бо ціна катастрофи стає дуже небезпечною... У військовій сфері це вважалося не так небезпечно, тому що все одно в ситуації ядерної війни одним реактором більше, одним менше – неважливо, буде радіоактивне зараження. Але все одно – їх треба випробувати, зберігати, іноді запускати - а коли щось трапиться? Ось, власне, "щось" і трапилося", – пояснив він.

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За словами Пономарьова, ракету почали випробовувати, "тому що вождь сказав, і ніхто не може вождя не послухатися".

"Хтось колись вождю про цю історію розповів, щоб зробити мультик. Мультик зробили, всіх вразили, а потім вирішили – раз мультик зробили, треба, щоб за цим хоч щось було. Природно, на одному з випробувань стався нещасний випадок", – констатував він.

"Слава богу, катастрофи масштабу Чорнобильської не відбулося. Там йдеться про дуже маленьку установку, невелику кількість радіоактивних матеріалів. Мабуть, там не відбулося як у Чорнобилі тотального руйнування активної зони, але цього цілком вистачило, щоб там був стрибок радіоактивного зараження", – повідомив Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Вибух на полігоні під Архангельском
Особи
Ілля Пономарьов Володимир Путін
Місце
Росія Архангельськ
Теги
Новини Росії ракети ядерна зброя
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Ш. Олег
Ш. Олег
Уж не знаю, какое именно отношение к советской атомной отрасли имел Пономарёв (на момент распада СССР ему, если википедия не врёт, было 16 лет), но даже я, родившийся четырмя годами ранее его и знакомый с атомом лишь на уровне школьной программы, знаю, в чём заключается различие между ядерным взрывом и взрывом ядерного реактора. Впрочем, Пономарёв, очевидно, был не только вундеркиндом, в нежном подростковом возрасте толкавшем советскую науку и промышленность, но и большим специалистом в области военных разработок, а также человеком, приближённым к высшим военным кругам - иначе откуда ему известно, что именно взорвалось под Архангельском? :) Иногда просто диву даёшься, как обмельчала нынче оппозиция… Ведь какие диссиденты были в 60-70-е? Умные, образованные, яркие - любо дорого посмотреть! А сейчас? Невежество помноженное на тупость. Но зато самоуверенные и с огромными амбициями, это да, этого у них не отнять. Ну и фиг с ними, попутного им ветра. И стрелку осциллографа в попу. :)
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Прям таки и ядерная?
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