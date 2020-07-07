Радника голови "Роскосмосу" Сафронова заарештували за підозрою у державній зраді

Лефортовський районний суд Москви обрав запобіжний захід раднику глави "Роскосмосу" Івану Сафронову.

Він перебуватиме під вартою два місяці – до 6 вересня, повідомляє "Медуза".

Засідання суду почалося у відкритому режимі, проте за клопотанням слідчого було вирішено зробити його закритим.

Адвокат Сафронова зазначив, що обвинувачення його підзахисному планують пред'явити 13 липня.

Захист має намір оскаржити арешт радника голови "Роскосмосу".

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