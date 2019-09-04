Радіація в Росії: еколог заявив про нову небезпеку

Внаслідок вибуху на полігоні в Архангельській області (Росія) в навколишнє середовище могли бути викинуті альфа і бета-частинки, небезпечні при попаданні в дихальні шляхи людини.

"Оскільки було зафіксовано підвищення гамма-фону в приблизно 20 разів, можна говорити про те, що це досить значимий викид. Окрім гамма-випромінювання, можуть бути присутніми альфа і бета-частинки", – сказав OBOZREVATEL керівник проекту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашид Алімов.

Коментуючи інформацію про виявлені в Білому морі металеві понтони, які "сильно фонять", він сказав: "Підтверджувати чи спростовувати таку інформацію ми не можемо, тому що ми в такому ж положенні, що і ви – ми побачили це в інтернеті. За інформацією, яка є, ці понтони були в епіцентрі подій 8 серпня. Зрозуміло, що радіоактивне забруднення там є, і це очікувано".

Радіаційне забруднення, ілюстрація Радіо Свобода

"Але повної картини все одно немає", – констатував еколог.

Він повідомив про те, що російський Greenpeace звертався до Росгідрометцентру і до Росспоживнагляду з проханням надати "найбільш повну інформацію про склад викиду, про те, які радіонукліди були викинуті, і про активність викиду, концентрації і локалізації основної радіоактивності", оскільки "без цього складно оцінити ризики і прийняти або не прийняти версію влади про те, що ризиків немає".

За словами Алімова, була отримана відповідь від Архангельського відділення Росспоживнагляду, "але в ньому містилося просто посилання на висновок наукового інституту про те, що викид був незначним і ніяких ризиків не існує".

"У відповідь ми запросили надіслати нам цей висновок, щоб бачити, на підставі чого вони прийшли до такого висновку, що вони аналізували тощо", – повідомив еколог.

Говорячи про ризики для життя і здоров'я людей, він сказав про те, що радіаційне опромінення, перш за все, підвищує ризик онкологічних захворювань. "Щоб оцінити додатковий колективний ризик для людей, враховуючи можливе накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, потрібно знати активність і склад викиду", – зауважив він.

"Коли стався інцидент, люди не мали інформації про те, що трапилося, бігли в аптеки, скуповували препарати йоду. Коли невідомо, чи був у викиді радіоактивний йод, потрібно їх приймати чи ні, і влада, "Росатом" і Міноборони про це не повідомляють, - ця ситуація неправильна", – підкреслив еколог.

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