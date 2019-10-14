"Загибель" кухаря Путіна: з'явилася перша офіційна реакція Росії

На борту літака Ан-72, який нібито розбився в Конго з олігархом Євгеном Пригожиним, знаходилися російські громадяни.

Пресаташе посольства РФ в Демократичній республіці Конго Наталія Кононова заявила, що на борту були Володимир Садовничий і Віталій Шумков.

При цьому про долю Пригожина, якого називають кухарем Путіна, у дипломатів інформації немає.

"Офіційних даних від конголезької влади немає. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми чекаємо закінчення", - повідомила Кононова.

Володимир Путін і Євген Пригожин Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі заявили, що Пригожин розбився на літаку в Конго, але його загибель може бути підлаштована. Передбачається, що кухар Путіна сам розіграв свою смерть або ж його спеціально вирішила "прибрати" російська влада.

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